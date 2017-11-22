FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
图表新闻：不学OPEC高调减产 亚洲煤矿商悄然紧缩供应推升价格
频道
专题
朝鲜称特朗普将朝鲜列为支持恐怖主义国家是“可耻行为”
半岛局势
朝鲜称特朗普将朝鲜列为支持恐怖主义国家是“可耻行为”
人民币综述：撮合成交模式年内推出 “所见即所得”有利价格发现
深度分析
人民币综述：撮合成交模式年内推出 “所见即所得”有利价格发现
焦点：中国金融强监管转向构建长效机制 应警惕为防风险而防风险
深度分析
焦点：中国金融强监管转向构建长效机制 应警惕为防风险而防风险
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年11月22日 / 早上8点19分 / 1 天前

图表新闻：不学OPEC高调减产 亚洲煤矿商悄然紧缩供应推升价格

2 分钟阅读

路透新加坡11月22日 - 石油输出国组织(OPEC)一直嚷嚷着要做的，过去两年澳洲及印尼煤矿商已经不动声色地办到了：让煤炭市场趋于紧俏，提振了煤炭价格。

有别于OPEC带头从今年1月开始正式削减产量的作法，煤矿商非正式的煤炭减产行动，目前正在聚积动能，而亚洲正要进入北半球的冬季，取暖需求将在1月达到高峰。此外，也有警讯显示，通常造成北半球异常寒冷气候的拉尼娜(反圣婴)现象，或许将会现身。

在2015年煤炭供应过剩最严重时，全球最大动力煤出口商嘉能可(GLEN.L)表示，将藉由减少一些露天采矿及推迟在澳洲的投资，开始减少煤炭出口，以应对供应过剩问题。印尼矿商很快也跟进。

印尼及澳洲是亚洲动力煤的最大供应来源，根据政府及行业数据显示，这两个国家的动力煤出口量从2013年的近6亿吨，下滑到2016年的5.66亿吨。

在此同时，北亚的主要煤炭买主--中国、日本、韩国及台湾，自2015年以来的需求增加了5%。

澳洲产业、创新及科学部资源经济经理David Thurtell表示，该国今年供应已经下滑100-200万吨，足以“在需求相当强劲的情况下收紧市场、拉高价格。”

图表：印尼及澳洲动力煤出口 reut.rs/2zXUXua

亚洲指标澳州纽卡斯尔动力煤船货价格自2016年中以来已经上涨一倍，在今年达到每吨100美元以上的高点。

嘉能可、澳洲Whitehaven Coal(WHC.AX)、以及印尼Adaro(ADRO.JK)等专业矿商的股价自2016年以来就应和煤价走高而大涨。

图表：专业动力煤矿商股价表现不俗 reut.rs/2AmGpoj

**能否持续？**

分析师多表示，尽管煤炭市场在2016年及2017年趋于紧俏，但明年产出逐渐增加可能改变此一景况。

“2018年价格将会走软，因中国对煤炭需求下滑，且主要生产商扩大产出，全球市场供应将有所改善，”BMI Research本周在一份报告中指出。

全球最大的动力煤出口国--印尼，在削减产量多年后正在加大供应。

印尼煤炭矿业协会会长Pandu Sjahrir本月曾表示，预计2017年印尼的动力煤出口规模将从去年的3.65亿吨提高到3.7亿吨。

澳洲的产量有所下降，部分归因于工人罢工，尤其是嘉能可在猎人谷的煤矿工人罢工。

Thurtell称，这一情况或将延伸至2018年，但还称他预计到2019年，产量将从2018年的2.48亿吨提高到2.51亿吨。

亚太地区的煤炭供应再度小幅上升，其中很大程度上还取决于需求状况，尤其是中国这个全球最大的煤炭生产国、消费国和进口国的需求。

但中国的需求增长前景存在不确定性，因政府对数以百万计的住户实施煤改气工程以减少空气污染，而且中国正在向能源密集度较低的产业转型。

纽卡斯尔港煤价已开始下跌，周二从月初的每吨100美元降到了93.70美元。

据摩根大通本周公布的明年大宗商品前瞻，该行预计2018年纽卡斯尔港现货煤炭均价在每吨78.38美元，低于今年的85.75美元。(完)

编译 蔡美珍/张明钧/王琛；审校 白云/王洋/李春喜

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below