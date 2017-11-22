图表新闻：不学OPEC高调减产 亚洲煤矿商悄然紧缩供应推升价格

路透新加坡11月22日 - 石油输出国组织(OPEC)一直嚷嚷着要做的，过去两年澳洲及印尼煤矿商已经不动声色地办到了：让煤炭市场趋于紧俏，提振了煤炭价格。

有别于OPEC带头从今年1月开始正式削减产量的作法，煤矿商非正式的煤炭减产行动，目前正在聚积动能，而亚洲正要进入北半球的冬季，取暖需求将在1月达到高峰。此外，也有警讯显示，通常造成北半球异常寒冷气候的拉尼娜(反圣婴)现象，或许将会现身。

在2015年煤炭供应过剩最严重时，全球最大动力煤出口商嘉能可(GLEN.L)表示，将藉由减少一些露天采矿及推迟在澳洲的投资，开始减少煤炭出口，以应对供应过剩问题。印尼矿商很快也跟进。

印尼及澳洲是亚洲动力煤的最大供应来源，根据政府及行业数据显示，这两个国家的动力煤出口量从2013年的近6亿吨，下滑到2016年的5.66亿吨。

在此同时，北亚的主要煤炭买主--中国、日本、韩国及台湾，自2015年以来的需求增加了5%。

澳洲产业、创新及科学部资源经济经理David Thurtell表示，该国今年供应已经下滑100-200万吨，足以“在需求相当强劲的情况下收紧市场、拉高价格。”

图表：印尼及澳洲动力煤出口 reut.rs/2zXUXua

亚洲指标澳州纽卡斯尔动力煤船货价格自2016年中以来已经上涨一倍，在今年达到每吨100美元以上的高点。

嘉能可、澳洲Whitehaven Coal(WHC.AX)、以及印尼Adaro(ADRO.JK)等专业矿商的股价自2016年以来就应和煤价走高而大涨。

图表：专业动力煤矿商股价表现不俗 reut.rs/2AmGpoj

**能否持续？**

分析师多表示，尽管煤炭市场在2016年及2017年趋于紧俏，但明年产出逐渐增加可能改变此一景况。

“2018年价格将会走软，因中国对煤炭需求下滑，且主要生产商扩大产出，全球市场供应将有所改善，”BMI Research本周在一份报告中指出。

全球最大的动力煤出口国--印尼，在削减产量多年后正在加大供应。

印尼煤炭矿业协会会长Pandu Sjahrir本月曾表示，预计2017年印尼的动力煤出口规模将从去年的3.65亿吨提高到3.7亿吨。

澳洲的产量有所下降，部分归因于工人罢工，尤其是嘉能可在猎人谷的煤矿工人罢工。

Thurtell称，这一情况或将延伸至2018年，但还称他预计到2019年，产量将从2018年的2.48亿吨提高到2.51亿吨。

亚太地区的煤炭供应再度小幅上升，其中很大程度上还取决于需求状况，尤其是中国这个全球最大的煤炭生产国、消费国和进口国的需求。

但中国的需求增长前景存在不确定性，因政府对数以百万计的住户实施煤改气工程以减少空气污染，而且中国正在向能源密集度较低的产业转型。

纽卡斯尔港煤价已开始下跌，周二从月初的每吨100美元降到了93.70美元。

据摩根大通本周公布的明年大宗商品前瞻，该行预计2018年纽卡斯尔港现货煤炭均价在每吨78.38美元，低于今年的85.75美元。(完)