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图表新闻：亚洲股市2017年涨势不均 落后的好公司料吸引资金流入
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#国际财经
December 15, 2017 / 6:57 AM / a day ago

图表新闻：亚洲股市2017年涨势不均 落后的好公司料吸引资金流入

2 分钟阅读

路透12月15日 - 亚洲股市今年的涨势并不均衡，主要是受一些大盘股和科技股板块的推动，但分析师认为，资金将开始流入那些此前被忽视的个股。

汤森路透数据显示，市值排在前10%的亚洲上市公司为今年的亚太股市贡献了70%的涨幅，其中科技和金融股票的涨幅最大。

法国巴黎银行的亚太股票分析师Manishi Raychaudhuri表示，“2017年的涨势高度集中，许多股票涨势滞后”，其中也包括那些品质很好的公司，而这些公司料将吸引到资金流入。

Raychaudhuri列出了26家“涨势落后的好公司”，倾向于原材料和大宗商品类股票，比如Adaro Energy (ADRO.JK)、中海油(0883.HK)、Siam Cement (SCC.BK)和乐天化学(011170.KS)。

亚太股市各板块表现：tmsnrt.rs/2Cnk8EL

尽管亚洲股票上涨，但该地区股市的估值则低于其他一些市场。根据汤森路透数据，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数的未来12个月预估市盈率为13.4倍，低于MSCI明晟美国指数的18.7倍和MSCI明晟发达市场指数的16.3倍。

今年亚股涨势是由大型企业获利大幅上修所支撑，数据显示，明年的获利预估比较有利中小型股，形成强烈对比。

过去一个月，分析师已将中小型股2018年获利预估上调了3.5%，而大型股的获利预估仅上调0.4%。

“我们认为小型、中型和大型股都有很好的投资机会，”汇丰环球投资管理的亚太和印度股票负责人Sanjiv Duggal说。

“相较于指标，我们目前超配中型股，低配大型股。”

Duggal称，他看好消费、科技和保险行业的中大型股，以及在韩国和印尼有业务的大中型股。

在小型股中，Duggal青睐那些将受益于行业整并、供给侧改革、电动汽车推广、可替代能源以及治污政策的企业。

亚太股市估值 tmsnrt.rs/2CoKMgg

    总体而言，韩国、中国和台湾是今年上涨行情的主要受益者，而东南亚各国表现相对落后。

    马来西亚、印尼和菲律宾股市2017年以来涨幅不到20%，而亚洲平均涨幅为27%。

    Jefferies首席全球策略师Sean Darby在一份报告中称，东南亚“被低配，尽管各经济体受益于全球贸易，他们各自的股指表现并未能充分反映其国际收入部分。”

    今年以来，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数已上涨近30%。唯一一段持续性下跌是在11月24日至12月6日，累计跌4.4%。

    MSCI明晟亚太地区科技指数年初至11月中旬累计涨逾60%，11月中旬以来跌逾6%。

    “我们并不认为，成长股的这波回调会是重新买入2017年涨多族群的机会，”摩根大通策略师Mixo Das在一份报告中称。

    “相反，我们认为这是市场一次大规模轮动的开始，而这不可避免会带来一定破坏性。”(完)

    编译 高琦/汪红英/刘秀红；审校 蔡美珍/张荻

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