图表新闻：中国治霾减产未出重拳 铝价面临压力

路透伦敦12月20日 - 最近几个月铝价处于挣扎走势，因最大生产国中国并未在污染治理行动中完全实施炼厂冬季临时关停措施。

需求不温不火，加之中国上马新炼厂项目，这些因素也料将导致铝金属库存上升，而中国铝库存已经处于历史高位了。

过去10年中国铝生产迅猛增长，目前占到全球产量的一半左右。

伦敦金属交易所(LME)指标期铝CMAL3今年累计上涨23%，但10月触及每吨2,215美元高位之后便止步不前了，这是五年多最高水平。

周二铝价在2,090美元左右。铝可应用于交通、建筑、包装等领域。

LME期铝价格图表：reut.rs/2z15sbA

中国政府宣布关停非法铝厂，以及为整治污染冬季要部分减产，成为铝价涨势的主要推力。

顾问机构CRU分析师Eoin Dinsmore称，尽管已经关停了约300万吨非法年产能，但11月15日至3月15日期间，污染最严重的28个城市要暂停30%产能的执行上则来得没有那么成功。

他说道：“冬季减产执行力度上并没有那么严苛。到现在，只有约60万吨年产能被关停。”

Dinsmore补充道，若严格执行30%的限产目标，那么今冬应该关停约300万吨产能。

全球最大铝生产商--中国宏桥集团(1378.HK)很大程度上也避免了大幅减产。

据中国官方数据显示，11月中国原铝产量连续第五个月降低，至2015年2月来最低。

中国原铝产量图表：reut.rs/2Bj5JMK

分析师称，随着冬季停产结束，新冶炼项目增加，预计中国铝产量下降趋势将逆转。

“一旦冬季减产结束，仍在盈利的企业将寻求增加产量，”咨询公司AZ China驻北京的董事总经理Paul Adkins称。

“我们预计2018年新增产能约390万吨，主要集中在内蒙和广西，”他在路透全球基本金属论坛上表示。

此外，摩根大通分析师Natasha Kaneva称，冶炼企业减产导致中国第四季度的铝需求下降。

“由于主要建设项目被叫停，中国东北空气污染治理政策对需求的抑制，已经超出正常季节性因素范畴，”她在报告中称。

中国铝表观消费量图表：reut.rs/2BkhjHy

Kaneva已将她对今年中国铝过剩的预估调高18%至200万吨。

铝供应过剩已导致今年上期所指定交割仓库的库存大增六倍，达到736,389吨。

中国铝库存大增图表：reut.rs/2BKb1R5

虽然中国库存增加可由LME库存下滑抵消，但仍加大了中国铝制品出口将上升的可能。

“半成品出口在8-10月虽见下滑，但可能很快就会再度上升，”瑞银分析师Daniel Morgan说。

中国的未锻轧铝及铝材出口图表：reut.rs/2z2FtR6

(完)