图表新闻：印度将挑战中国全球最大LPG进口国的地位

路透新加坡12月27日 - 印度本月料将超越中国，成为全球最大液化石油气(LPG)进口国，因为印度在国内推动居民在做饭时采用LPG替代柴火和牲畜粪便。

汤森路透Eikon的船运数据显示，12月运往印度的LPG将达到240万吨，首次超过最大进口国中国230万吨的进口量。

在印度实施的将能源带进家庭的计划推动下，印度的LPG购买量从2015年初的每月仅仅100万吨激增。

“印度的增长令人吃惊。2015年享受补贴的LPG入户数为1.4亿，现在为1.81亿，这个增长速度让人惊叹，”Dorian LPG (LPG.N)财务长Ted Young告诉路透。

美国公司Dorian旗下有22艘运输船，是全球最大的LPG运输商之一。

LPG是丙烷和丁烷的混合物，用于烹饪、交通以及石油化工行业。LPG的全球市场规模与液化天然气(LNG)类似，一年交易3亿吨左右。不过同原油每年超40亿吨的市场规模相比，LPG和LNG都显得相形见绌。

LPG进口图表：reut.rs/2BFJv3Y

印度2017年的LPG月均进口量约为170万吨，远低于中国的220万吨，但与进口量排在第三位的日本相比，则高出足足100万吨左右。

Dorian在本月所做的一项展示中称，预计印度的LPG进口仍有很大上升空间，因为在该国对汽油征税后，汽车对LPG的使用量增加。

中国、印度和日本在全球LPG采购中总共占据了约45%的份额。

LPG供应图表：reut.rs/2CdxCWa

**新供应来源：美国**

中东是印度最大供应来源，迄今在那里享有实质性的供应垄断。

但是，随着美国页岩油钻探活动的猛增，美国LPG出口也开始在印度现身。LPG是页岩油钻探中原油及天然气生产的副产品。

汤森路透Eikon数据显示，美国向印度有规律地出口LPG始于2017年初，每月约5万至10万吨，到12月份已增至逾20万吨。

虽然这只有中东出口规模的一成，但美国LPG正变得越来越有价格竞争力。

德克萨斯州蒙特贝尔维(Mont Belvieu)出口中心的丙烷报价，扣除运费后每加仑99美分(每吨516美元)。当前沙特的合约价扣除运费后为每吨590美元。

美国供应商已经大举进军日本，目前能满足日本半数需求。

图表3：向印度的LPG供应情况 reut.rs/2BE8bcT

(完)