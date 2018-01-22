图表新闻：中国铁矿石库存有多高？ 生产的汽车排成直线能排到月球

路透马尼拉1月22日 - 目前中国港口储存的铁矿石库存所生产的钢铁可造出1.07亿辆汽车，这是中国汽车年销量的三倍多，如果将这些车排成一条直线，可排到月球。

交易员和分析师指出，中国钢铁市场在经历去年的涨势之后现已显露疲态，中国的铁矿石堆积如山，总量达1.5亿多吨，对价格构成威胁。

受强韧的钢铁需求和治污措施推动，中国主要港口进口的铁矿石量在1月19日触及1.5443亿吨，较上年同期增加近30%，并创2004年咨询机构钢之家开始追踪该数据以来的最高位。

那足以生产9,700万吨钢铁，造出1.07亿辆汽车。将这些车排成直线，长度将超过48万公里。

“港口的铁矿石太多了，这会压低价格，”上海一铁矿石交易员说。“如果继续增加，交易商将不得不贱卖。”

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钢之家称，约有37%的港口库存属于交易商，其余归钢厂所有。这两类群体都在2017年大举增加铁矿石进口，因国内钢价飙升近50%，部分归因于当局严控生产以帮助对抗雾霾。

治污措施还鼓舞了对较高品级铁矿石进口的需求，这些铁矿石主要来自澳洲和巴西，能炼出的钢较多，而有害排放较少。

虽然港口库存大增，但现货铁矿石价格在2017年只下跌了8%左右。

不过分析师称，随着冬季限制措施的结束，到3月份钢铁生产限制料取消，而且中国钢铁需求预计在2018年放缓，铁矿石价格料将进一步走软。

巴克莱估计，中国钢铁年产量将从2017年创纪录的8.317亿吨降至8.2亿吨，理由是房地产行业放缓，而且经济从重“量”转型至重“质”。

上海螺纹钢期货已较12月所及三个月高位跌4%。

2017年铁矿石进口也飙升至纪录高位10.75亿吨，其中逾80%来自最主要供应国澳洲和巴西，不过来自伊朗和印度的规模也有两位数增幅。

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贸易商称，港口库存中的材料多数是不受欢迎的低品质矿石。

“很明显，当中国钢铁厂开始转向更低品级原料时，就不会存在立即可用原料的短缺情况了，”巴克莱称。

铁矿石价格周五报每吨76.75美元，较1月初所及四个半月高位跌3%。

巴克莱预计第二季铁矿石价格平均每吨50美元。而瑞士宝盛(Julius Baer)分析师则预测2018年下半年铁矿石均价每吨50美元。

上述上海交易员称，库存已涨至相当高的水平，以至于一些港口试图促使买家转移船货，但这在冬季是有难度的。

“气温较低时，一些库存会被冻住变硬，所以很难运，”他说。

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