《图表新闻》#问问德拉吉：关于欧洲央行的五大问题

路透伦敦1月22日 - 欧洲央行周四将召开政策会议，目前外界益发揣测其何时将结束大规模刺激举措及暗示利率将从纪录低位上调。

欧洲央行不久前才表示将购债规模减半但延长购债计划，因此外界在几周前还认为1月25日的政策会议相对算是平淡的事件。

然欧洲央行官员近来的评论、鹰派的12月会议纪录、欧元和油价强升，都表明此次会议和会后记者会愈发不平淡。以下是投资人希望有回覆的主要问题：

1.欧洲央行何时将改变前瞻指引？

鉴于欧洲央行已暗示“2018年初”将修订前瞻指引，外界可能力促欧洲央行总裁德拉吉表明该行政策立场何时可能改变。

路透上周一篇引述消息人士的报导，削弱了政策立场即将发生变化的说法。但投资者感觉到，非常规刺激举措即将结束--欧洲央行一些官员已提出质疑，购债计划在9月到期后是否需要延长。

“市场目前什么都想了解，但德拉吉将继续拖延时间。”法国兴业银行的Ciaran O‘Hagan称。

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2. 何时升息？

德拉吉可借记者会之机，更有力地打压市场的升息预期，防止欧元和借款成本上涨不请自来。

德国央行总裁魏德曼上周表示，分析师有关明年中段升息的预期与欧洲央行的指引大致相符。

过去一周，投资者的升息预期有所减弱。货币市场显示年底前升息10个基点的可能性有45%，而本月初的机率为70%。

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3.欧元上涨影响几何？

2017年年初以来，欧元兑美元上涨16%，近期涨势促使几位欧洲央行决策者本月表达了不安情绪。欧元大涨使欧洲央行的工作难度加大--央行最新预测假设今年欧元兑1.17美元。而目前欧元兑美元EUR=报1.22美元左右。

欧元贸易加权指数的涨幅较小，过去一年上涨约7%，迄今几乎没有迹象显示欧元走强损害了出口商利益。

分析师表示，尽管欧洲央行希望本币走软以支持经济增长，但如果决策者认为欧元上涨反映出经济环境更加强劲、市场对欧洲资产需求增强，他们的担忧情绪应可缓解。

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4. 通胀是否已经反转向上？

欧元区通胀仍低于欧洲央行接近但不超过2%的目标，但欧元区及国际经济成长强劲、美国通胀上扬、以及油价接近三年高点等因素，已经提高欧元区物价压力升温的预期。

欧洲央行追踪的通胀预期市场指标“五年、五年远期”损益平衡通胀率目前接近近一年高点。

德国薪资协商也可能提高欧洲最大经济体的薪资成长。这可能是德拉吉会被问到的一点，尽管德国薪资协商还要一段时间才会完成。德拉吉也可能会被问到的是，他是否认为油价上涨正抵销强势欧元对通胀的影响。

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5. 谁将接替德拉吉出任欧洲央行新总裁？

欧洲央行管理委员会即将换血，投资者更加密切关注谁将接替德拉吉担任欧洲央行总裁。

欧元区官员或许很快将挑选一位新副总裁，预演德拉吉继任人选竞争赛。德拉吉任期将于2019年10月底届满。

就在全球其他主要央行正在经历重大人事变动之际，法国和德国或许会为了欧洲央行的这个最高职位一决雌雄。美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦将在下月由鲍威尔取代。日本央行现任总裁的任期将于4月到期，中国人民银行行长也预计将很快退休，此外英国央行总裁卡尼也将于2019年结束他的任期。

reut.rs/2Dv483q (完)