图表新闻：欧洲央行会议五大问题 关注宽松政策退出

路透伦敦3月6日 - 欧洲央行决策者准备于周四开会，市场关注焦点再次转向央行何时结束大规模刺激计划。

预计欧洲央行将维持谨慎的政策立场，但分析师称，强有力的经济环境可能加大维持所谓宽松倾向的难度—宽松倾向是指欧洲央行可以在必要时增加资产规模规模。

以下是欧洲央行周四会议前市场的一些主要问题：

1. 欧洲央行是否会放弃量化宽松措施的宽松倾向措辞？

接近相关讨论的消息人士上周对路透表示，决策者可能会讨论放弃宽松倾向措辞，但稍后、可能在夏季，会对央行的政策指引进行更大范围的调整。

虽然预计欧洲央行在这次会议上将无重大调整，但56名回复另一个问题的分析师中，有近三分之一称，该央行将在这次会议上放弃对资产购买的宽松倾向。

分析师称，若欧洲央行真的放弃宽松倾向，则将推高欧元和欧元区债券收益率，但该央行的”前瞻性指引”更有可能在6月出现更大的调整。

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2.这是否意味着我们可以预计欧洲央行会议将偏”鹰派”？

很难。欧洲央行可能将避免采取任何将导致欧元、或欧元区借款成本毫无根据上涨的举措。这意味着对宽松倾向的任何松口都将可能被整体谨慎的基调所中和。

消息人士上周向路透称，欧洲央行周四会议预计不会做出重大政策调整。出于对近期市场动荡、欧元强势，以及通胀回落和意大利大选后陷入政治僵局的担忧，官员们宁愿采取观望态度。

但在政策方向上几乎没有什么疑问，投资者仍预计欧洲央行将在2019年初升息。

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3. 强势欧元如何影响欧洲央行决策？

自欧洲央行1月25日会议以来，欧元的涨幅已略有回落，累计下滑了将近2%。但从欧元贸易加权指数来看，欧元并没有失守阵地，上月兑美元还一度创下1.25美元上方的逾三年高点。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉虽绕过了1月欧元急升的问题，称欧元并不是央行目标，但经济动能继2018年强劲开局后便陷入停滞，这令德拉吉或再次面临欧元汇率问题。

花旗经济惊喜指数已跌至2016年以来最低，降至负值，这反映了公布的经济数据整体上逊于平均预期。

有关欧元走坚的任何谨慎言论都可能引发市场上多仓的清盘，目前押注欧元进一步上涨的多仓接近纪录高点。

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4.欧洲央行有可能改变通胀预测吗？

欧洲央行周四将发布经济预测，但分析师预计欧洲央行不会大幅更动对未来通胀率及经济成长率的预估。

“油价及食品价略微上升，加上欧元升值的组合，对通胀预测的影响料为中性，”百达财富管理经济分析师Frederik Ducrozet指出。

欧元区2月通胀率放缓至14个月低点，仍低于欧元央行目标—略低于2%。欧元区通胀预期的一项重要市场指标目前在1.70%，接近今年低位，凸显出低通胀率仍是政策正常化的一大障碍。

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5.欧洲央行有多担心全球贸易战？

欧洲央行总裁德拉吉在上次记者会上，直接了当批评美国政府口头压低美元的作法，因此投资人这次将会留意德拉吉对美国课征钢铝进口关税的评论。

爆发贸易战的疑虑已造成全球市场挫跌，美元走低，欧元可能面临更多升值压力，这是欧洲央行官员不愿见到的发展，因为强势欧元会压抑通胀，可能使欧洲央行量化宽松的退场策略更形复杂。

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(完)