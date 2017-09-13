图表新闻：欧洲出现资产泡沫兆头

路透伦敦9月12日 - 欧洲央行总裁德拉吉上周表示，他并未见到欧洲资产价格出现泡沫迹象，然而在这之前一天，德意志银行执行长克莱恩(John Cryan)坚称当地资本市场有“泡沫正在形成的种种迹象。”

谁说的对呢？浏览欧洲多个市场，可以发现至少在一些角落里泡沫正在形成。

面对全球银行业崩溃和后来欧元区债务危机所造成的剧烈波动，欧洲央行的处方就是让欧元区拥有充裕的低成本资金，并通过大规模购买资产直接援助贷款及债券市场。

欧元区经济今年终于做出回应，目前享有欧元自1999年推出以来最佳的成长表现，尽管通胀仍旧不兴，低于欧洲央行目标。欧洲各资产市场也已做出回应。股票、信贷和地产价格皆加速上涨，对欧洲央行构成挑战，迫使其考虑在难以为继的泡沫成形之前撤回超级宽松货币政策。

如图所示，欧洲高收益市场目前交投水准远远高于长期历史估值区间。

欧洲高收益市场估值：reut.rs/2jmpbzM

**债券泡沫**

欧洲央行规模2.3万亿欧元的购债刺激措施已带动欧元区公债收益率跌至纪录低位。

尽管经济成长强劲，以及对未来几个月将削减刺激计划的预期已在过去一年推高公债收益率，但不少债券的收益率仍处于负值。

据摩根大通资产管理的数据，36%的欧元区公债收益率低于零，而在2016年6月时这个比例曾达到51%的高位。

下图显示哪些欧元区公债收益率低于该地区通胀率。( tmsnrt.rs/2f3CIek )

对于债券策略师来说，欧洲央行量化宽松政策如何推升欧元区公债价格的另一个例子，是将意大利公债与美国公债相对比。

自欧洲央行2014年年底暗示将开始购债以提高通胀并促进经济成长以来，几乎在截止目前的全部时间内，意大利10年期公债收益率都低于美国10年期公债收益率。意大利公债是评级较低的公债，通常被外界视作欧元区内表现最薄弱的环节之一。

请参见以下图表

(美国和意大利10年期公债收益率对比 tmsnrt.rs/2f3nUfB )。

“很难说没有什么过度膨胀的资产价格，”摩根资产管理资深固定收益经理Iain Stealey说。

“在名义增长率接近4%的经济体中，有收益率为负的公债。所以存在脱节现象。”

**汇率泡沫**

欧元兑美元今年来大涨14%，创2004年来最大年度升幅，这扭转了市场预期，而且欧元/美元是外汇市场最为拥挤的交易。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和其他投机客现在持有的欧元净多仓创2011年5月来最高。

摩根士丹利的调查显示，93%的汇市交易员看涨欧元/美元，但一些市场观察人士称，这种仓位情况不大可能持续很长时间。

“我们认为欧元在过短的时间内涨得过多，这仍应是个让决策者担忧的问题。”瑞典北欧斯安银行(SEB)资深汇市分析师Richard Falkenhall说道。

一些人担忧的是，欧元急速升值已经吸引非欧元区的投资者涌入欧元资产，大幅推高了债市与股市的资金流入和回报。鉴于此，欧元走势若突然逆转，将在整个欧元区市场引发涟漪效应，即便分析师可能最终认为那将提振经济成长。

对冲基金持有的欧元净仓位图表：tmsnrt.rs/2jo1mrd

**火热的股市**

对于欧元区哪个资产领域存在泡沫，分析师意见最为分歧的或许要属股市。MSCI明晟欧洲股票市场指数仍较2008年前的高点低逾20%，估值也大体符合长期均值。

这与美股形成明显对比。美股的各主要指数都呈现估值过高的情况。与此同时，投资者对于欧洲的预期也大幅升高，据Investec欧洲股票基金的投资组合经理Ken Hsia表示，预计未来几个月欧洲企业获利增长将达到两位数。该基金管理着逾20亿美元的资产。

但Hsia也指出，针对债市的代理押注，比如消费耐久财类股是股市中估值最昂贵的领域，许多正面获利预期已然被消化。

如图所示，欧洲必需性消费类股的估值高于长期历史估值区间。

欧洲必需性消费类股估值图表：tmsnrt.rs/2jpcCUy

（完）