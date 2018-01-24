图表新闻：欧洲至亚洲石油出口创四年最低 归咎于布兰特原油涨价

路透新加坡1月24日 - 2018年初，欧洲装船发往亚洲的原油降至四年最低，因布兰特原油价格上涨关闭了套利窗口，导致炼厂在弥补供应缺口之际，推高了中东及俄罗斯类似品级原油的升水。

炼油商愿意购买这些品级的原油，凸显出了亚洲对于轻质原油的需求。因为轻质原油在炼制时往往能生成相对更多的柴油，炼油商可借此享受到柴油和航煤较高的利润率。

汤森路透贸易流动数据显示，1月北海和地中海装船发往亚洲的原油量降至760万桶，不到2017年1月1,700万桶的一半。

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这种下降折射出欧洲指标布兰特原油较中东指标迪拜原油的升水扩大，该指标间接地反映出从欧洲向亚洲运输套利船货在经济上的可行性。

汤森路透数据显示，布兰特-迪拜价差月均值在11月扩大至每桶逾3美元，为2016年6月以来首见。一般认为在这样的水平下，套利窗口是关闭的。该价差曾在2017年中缩窄至不到1美元。

价差走阔，是因为参与指标布兰特原油定价的一种重要北海品级原油--福尔蒂斯原油的运输管道中断，阻却供应，导致布兰特原油价格上涨。在价差扩大的同时，油轮运费上涨、欧洲原油需求旺盛，这些因素都进一步削减了面向亚洲的套利供应。

“此一套利遭到阻断，因布兰特与迪拜的价差扩大，”一北亚炼厂的交易员表示，他并称套利船货数量减少支撑轻质原油价格。

多位参与该市场的交易员表示，由于西方轻质原油、特别是福尔蒂斯原油供应减少，亚洲炼厂正转向中东及俄罗斯原油，以求能受惠于中质馏分油偏高的利润，这带动现货升水上扬。

阿布扎比穆尔班原油目前价格较官方售价(OSP)每桶升水0.23美元，过去六个月都处于升水状态，创下2016年以来最长连续升水纪录。

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俄罗斯索科尔原油本月升水为一年来最高，东西伯利亚-太平洋石油管道(ESPO)原油升水为2016年2月以来最高，萨哈林混合原油(Sakhalin Blend)升水为两年来最高。

自11月初以来，柴油裂解价差已攀升32%，而汽油裂解价差下降17%，燃料油贴水则上涨逾一倍。

“现在炼油利润不错，所以对能够及时到达的船货有很强的吸力，”新加坡的一名石油交易员说道。

第三名交易员称，轻质油需求有所上升，也是因为2017年底中国决定在工业用途中转用低硫柴油。(完)