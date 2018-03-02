图表新闻：黄金是通胀对冲工具？ 心理安慰吧..

路透伦敦3月1日 - 通胀率的逐渐上升让黄金又重回投资者视线，他们寻求对冲新出现的物价压力，但历史表明黄金的这种作用其实被夸大了。

过去50年的经验表明，相对于目前普遍预估的通胀率逐渐上升的情况，黄金在通胀率急涨阶段的对冲作用要更好，比如1970年代末期至1980年代初期油价飙涨所引发的通胀率大涨时期。

“如果剔除掉1970年代的表现，你会发现黄金和通胀之间的关联非常弱，”都柏林圣三一学院(Trinity College Dublin)国际金融教授Brian Lucey称，“这是因为1980年代底至1990年代的通胀机制与1970年代非常不一样。”

“那个年代通胀率达到双位数甚至更高是常态。而我们不会再回到那种情况。”

1980年初美国消费者通胀上涨至近15%时，金价以更大幅度上升，当时触及每盎司666.75美元的纪录高位，在这之前十年上涨了15倍。

不过，1980年代末通胀再次上涨，从1986年底的1%升至1990年底的逾6%，同期金价却下滑。

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虽然最近数据显示美国通胀压力有所增加，但若开始强劲上扬，央行料主要通过升息进行干预。

对黄金来说，这是个坏消息。利率上升提高了持有无息资产黄金的机会成本—当你持有现金可以赚钱的时候，为什么还要持有黄金？

只有当通胀失控，导致实质利率受抑时，黄金才会明显获益。即便如此，若要对冲通胀风险，还有一些专门为此设计的资产比黄金更好，比如1990年代推出的通胀保值债券(TIPS)。

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“如果想要对冲通胀预期，就去买债券—非常简单明了，”杜克大学福夸商学院金融学教授Campbell Harvey说。“但这不适用于通胀超出预期的情况—所以才需要通胀保值债券。”

Harvey针对黄金与通胀联系的研究显示，虽然以极其长远的角度来看，黄金能够保值—比如罗马帝国时代士兵的军饷，以黄金的价值换算下来，和现代美国军队薪资水平相当—但希望免受通胀威胁的短线投资者恐怕会感到失望。

“黄金对冲通胀的能力不是以多少个月或者多少年来衡量，而是数个世纪，”他说。“人们将黄金极长期表现错当成较短期表现，以为黄金能给他们提供保护。我的研究非常清楚地表明，投资于黄金并不是可靠的对冲手段。”

实际上，金价对近期的通胀压力反应不大。美国五年期损益平衡通胀率上月触及一年高位时，金价仍低迷，因预期美国加息，美元脱离近期低点。

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如果投资者想达到抵御通胀的目的，他们有许多黄金的替代选择，包括通胀保值债券、通胀保值期权以及房地产等。

但无论是这些替代选择，甚至是黄金是否真的可以对冲通胀，只要有足够多的人相信它们可以做到，那么物价压力升高或将利好金价。

“由于黄金被认为可以对冲通胀，所以在通胀上升之前，我们仍可能看到金市流入一些资金配置，”渣打分析师Suki Cooper表示。(完)