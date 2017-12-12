图表新闻：取暖需求及输油管道问题推动能源价格大涨

路透新加坡12月12日 - 全球能源价格正在飞涨，因北半球冬季寒冷天气推高煤炭和天然气等取暖燃料需求，而供应中断则提振了石油价格。

油市交投最活跃的商品布兰特原油期货周二突破每桶65美元，为2015年6月以来首次突破该水平。北海福尔蒂斯输油管道关闭，使本已因石油输出国组织(OPEC)牵头减产而趋紧的市场又失去很大一部分供应。

虽然这起输油管道关闭事件只会直接影响到欧洲，但却有着全球性的重要意义，因为该管道供应的是支持布兰特原油期货的原油，而布兰特原油正是全球指标油价。

“从市场反应可以看出，在一个供应紧张的市场，供应出现任何问题都将很快体现为价格上涨，”澳新银行在周一的报告中指出。

布兰特原油已较6月创下的2017年低点上涨近50%。

布兰特原油期货图表：tmsnrt.rs/2yhvmHC

然而其他燃料涨幅更为可观。这很大程度是因为中国供应紧缩之际，又碰上北亚及欧洲各地天候寒冷；北亚和欧洲是天然气及动力煤最大进口地区。

亚洲液化天然气(LNG)现货价格LNG-AS从年中低点跳涨超过85%，来到每百万英热单位(mmBTU)超过10美元，创下2015年1月以来最高。

价格大涨的背后，是中国推动大规模的煤改气计划，数以百万计的家庭在冬季取暖需求高峰连上天然气供应网。需求跳增幅度之大，中国各地不断浮现天然气严重短缺警讯。

中国LNG进口图表：reut.rs/2BcyHgr

主要化石燃料中表现最为疲弱的是煤炭。不过1月澳洲纽卡斯尔码头交付的动力煤船货价格GCLNWCPFBMc2本周已经回升至每吨100美元之上，最新收在101美元，创9月以来最高。

尽管煤炭是三大能源燃料中表现最弱的一个，但分析师称，像是纽卡斯尔等海运煤炭价格可能还有一些上行空间。

“鉴于中国对煤炭开采持续打压，而且和LNG相比，进口煤炭仍然更为便宜，且更容易获得，我们预计煤炭进口会在12月份和1月份再度反弹，而由于冬季取暖需求的缘故，这两个月从季节上讲都是煤炭进口的强劲月份，”航运经纪商Bancosta驻新加坡研究主管Ralph Leszcynski称。

图表：纽卡斯尔动力煤价格 tmsnrt.rs/2yhcZCD

亚洲寒冷天气在一定程度上归因于太平洋上的拉尼娜现象。

能源交易商称，拉尼娜现象往往会令北亚地区冬季较往常寒冷，从而推升对动力煤和天然气等取暖燃料的需求。(完)