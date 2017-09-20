图表新闻：日股市值刷新记录 创5.49万亿美元新里程碑

路透东京9月19日 - 日本股票市值周二创新高。这个里程碑应该会深受首相安倍晋三的欢迎，他可能很快将宣布提前选举，以巩固自身权力。

在东京证券交易所(TSE)主板挂牌的逾2,000家日本企业总市值触及613.7万亿(兆)日圆(5.49万亿美元)，超过2015年8月所创的609.6万亿日圆。

围绕朝鲜的忧虑减轻，加上冀望提前选举可巩固安倍的地位，使市场周二再获提振。

包含所有在东京证交所主板挂牌股票的东证股价指数.TOPX周二触及1,669点的两年高点，逼近2015年峰值1,703点。

东证股价指数距离1989年所及的记录高位2,885点仍有段距离。

目前上市公司数量为2,027家，1989年时为1,161家。

“投资人在买进，因许多地方股价触及纪录高位之际，日股表现有点滞后，”瑞穗证券首席策略师Nobuhiko Kuramochi表示。

尽管股票增值或许能让投资人高兴，但一些市场人士也指出，虽然安倍推出大规模刺激举措，日本经济成长却未能如预期那样获得强大动能。

日股市值如今已相当于日本国内生产总值(GDP)的逾110%，为1990年代初以来最高。

投资老手巴菲特(Warren Buffett)曾表示，这一比率是衡量股市估值最佳指标之一，高于100%可认为股价从历史角度看较为昂贵。

不过分析师称，以其他一些标准衡量，日本股市估值并不那么高。

该市场基于未来12个月获利预估计算的市盈率(本益比)约为14.5。

“日本股票仍然较便宜。获利情况相当不错，我们可以确定当(下个月)公司公布半年度财报时，会有很多上修，”NLI基础研究所首席股票策略师Shingo Ide称。

安倍2012年12月就职时，该市场总市值为289万亿日圆，较周二低53%。

日本股市市值 reut.rs/2xPOH6W 日本股市市值与GDP之比 reut.rs/2jIsxgG(完)