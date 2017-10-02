FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
图表新闻：日本和泰国股市9月涨幅冠亚太 因经济状况乐观
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年10月2日 / 上午11点25分 / 16 天前

图表新闻：日本和泰国股市9月涨幅冠亚太 因经济状况乐观

1 分钟阅读

路透10月2日 - 日本和泰国股市9月在亚太股市中涨幅居前，因市场对两国各自的经济状况充满信心。

日经指数.N225当月飙升3.61%并创下26个月收盘高位，泰国股市SET指数.SETI上扬3.53%，收在24年最高位。

日圆兑美元在9月下跌2.2%，支撑日本出口商和金融类股。日本首相安倍晋三趁着自身支持率改善的机会，宣布10月22日提前选举，亦鼓舞整体市场人气。

随着宏观经济基本面改善，对泰国股市的信心走强。泰国央行在月度会议上维持指标政策利率不变，因对经济更有信心，尽管外界呼吁央行降息以遏制泰铢涨势。

9月跌幅较大的亚股之中，台湾股市下跌1.9%，新加坡股市下跌1.75%。香港、印度、马来西亚股市跌幅在1-1.5%。

以美元计算，印度今年以来涨幅居冠，其次为香港及韩国。截至9月底，这三个市场的今年以来涨幅分别为24.16%、23.73%及23.45%。

根据汤森路透IBES计算，在亚太地区，印度及新西兰股市目前估值最高，市盈率(本益比)分别为20.74倍及20.7倍。

图表1：亚太股市2017年9月表现：tmsnrt.rs/2yQhwgV

图表2：亚太地区各股市今年以来表现 reut.rs/2ySw8MH

图表3：亚太地区各股市估值 reut.rs/2yiOut0

(完)

编译 艾茂林/蔡美珍；审校 高琦/孙茉莉

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below