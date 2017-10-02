图表新闻：日本和泰国股市9月涨幅冠亚太 因经济状况乐观

路透10月2日 - 日本和泰国股市9月在亚太股市中涨幅居前，因市场对两国各自的经济状况充满信心。

日经指数.N225当月飙升3.61%并创下26个月收盘高位，泰国股市SET指数.SETI上扬3.53%，收在24年最高位。

日圆兑美元在9月下跌2.2%，支撑日本出口商和金融类股。日本首相安倍晋三趁着自身支持率改善的机会，宣布10月22日提前选举，亦鼓舞整体市场人气。

随着宏观经济基本面改善，对泰国股市的信心走强。泰国央行在月度会议上维持指标政策利率不变，因对经济更有信心，尽管外界呼吁央行降息以遏制泰铢涨势。

9月跌幅较大的亚股之中，台湾股市下跌1.9%，新加坡股市下跌1.75%。香港、印度、马来西亚股市跌幅在1-1.5%。

以美元计算，印度今年以来涨幅居冠，其次为香港及韩国。截至9月底，这三个市场的今年以来涨幅分别为24.16%、23.73%及23.45%。

根据汤森路透IBES计算，在亚太地区，印度及新西兰股市目前估值最高，市盈率(本益比)分别为20.74倍及20.7倍。

图表1：亚太股市2017年9月表现：tmsnrt.rs/2yQhwgV

图表2：亚太地区各股市今年以来表现 reut.rs/2ySw8MH

图表3：亚太地区各股市估值 reut.rs/2yiOut0

(完)