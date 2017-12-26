图表新闻：中国今年LNG进口量首超韩国 仅次于日本位居全球第二

路透新加坡12月26日 - 据汤森路透Eikon数据显示，中国今年料将超过韩国，成为全球第二大液化天然气(LNG)进口国。

由于中国买家比日本和韩国更加依赖短期采购来满足需求，这将大幅提振亚洲新兴的LNG现货市场。

汤森路透Eikon的航运数据显示，中国2017年LNG进口量将比之前一年增加逾50%，至3,800万吨左右。

相比之下，依赖进口的日本和韩国到年底的LNG进口量将分别为8,350万吨及略高于3,700万吨。

不过分析师们称，中国的LNG进口将进一步增加。

“随着中国政府的煤改气计划进一步铺开，我们预计未来三到四年的冬季需求将有更快增长，”咨询公司Wood Mackenzie驻北京天然气分析师Wang Wen说。

图表1：中国、日本和韩国的LNG进口量 reut.rs/2C6050m

**改变市场格局**

中国LNG进口需求飙升，是因为政府推行宏大的煤改气计划，根据该计划，数以百万计的家庭及一些工业用户从原先的使用煤炭改用天然气来取暖。

受此影响，亚洲现货LNG价格自6月以来几乎翻涨一倍，至每百万英热单位(mmBtu)11.2美元，创2014年11月以来最高。不仅如此，中国进口迅猛增长还改变了这个市场的格局。

但LNG交易仍还是长期合约为主，每月定量供应，价格与油市挂钩，不过处于一定价格区间之内。

图表2：中国自各国的LNG进口情况VS亚洲现货LNG价格

reut.rs/2BycFG4

日本与韩国比较偏好此类交易，因为它可以确保供应安全并防范价格波动。日韩两国的全部天然气需求均要通过进口LNG来得到满足。

但中国情况不同。中国国内的天然气储量很高，同时还通过管线从中亚进口天然气。

这意味着中国工厂可能只在有需要时才会订购短期LNG船货，比方说在当前冬季天气寒冷且供应紧张之时，从而可能为过去通常交易有限的LNG现货市场突然带来较大的购买量。

“中国肯定将成为亚洲现货LNG价格的关键推动因素，”Wang Wen表示。日本、中国和韩国的LNG需求合计占到全球总需求的60%。

全球最大的LNG生产国包括卡塔尔、澳洲和马来西亚，总计满足了全球大约60%的需求。美国LNG出口量也在大幅增加，归功于北美地区页岩油气生产荣景。

图表3：全球LNG需求分布 reut.rs/2BPVHTB (完)