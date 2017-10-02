图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦9月29日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题：

1/红色10月？

市场即将展开新的交易周、交易月和交易季，而目前各市场在某种程度上正处于转捩点。在许多主要股票市场及信贷市场处于历史高点之际，全球利率、收益率以及美元正在上涨，导致金融环境紧缩。在美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦带头下，美联储官员多预示利率将再度调升，而英国央行看来将要进行逾10年来的首次升息。市场长久等待的修正走势是否已经逼近？现在不乏可以进行获利了结的市场，几乎所有资产类别第三季及今年迄今都上涨。新兴市场预料今年将有创纪录的表现，而全球股市接近纪录高点。10月市场通常会剧烈震荡，Renaissance Capital的研究显示，1896年以来，道琼工业指数位居前20名的日线百分比下跌走势中有9次发生在10月，远多于其他月份；排在第二名的则是9月；仅有3次。

今年至今及英国退欧至今各类资产表现 reut.rs/2yi1Wh1

2/特朗普行情带动美元

美元今年的跌宕起伏看起来同美国总统特朗普的工作满意度下滑密切相关。特朗普的支持率自9月开始有所改善，与此同时美元也走坚。去年11月特朗普赢得美国总统大选后，美元强劲上扬，美元指数在今年1月触及14年高点。但从那之后，美元就一路走低，今年1-9月期间的表现可能是二十多年以来的最差同期走势。因美元的涨势是受投资者对特朗普政府的乐观预期所推动，市场原本预计新政府将致力于推出利于增长的财政刺激计划、减税以及实施监管改革等，这些举措料将推高通胀率并进而促使美联储今年以更快的步伐升息。但实际情况是，特朗普无力兑现这些改革承诺，并且美联储对于升息持谨慎态度，这打击了投资者信心，导致美元指数在9月初跌至2015年初以来的最低水平。不过，随着特朗普支持率在9月上旬改善，美元也开始走强，这部分得益于投资者预期美联储将在年底前再升息一次。

美国总统特朗普与美元走势关联的图表 reut.rs/2yieswV

3/PCE数据放缓

核心个人消费支出(PCE)物价指数是美联储看重的通胀指标，该指数在7月创下2015年11月以来的最小同比增幅，8月同比增幅则放缓至1.3%，低于美联储2%的目标。此前，美联储主席叶伦在9月26日曾表示，维持货币政策不变直到通胀回升至2%，将是“轻率的”做法。PCE数据出炉后，美元下跌。

美国核心PCE物价指数和10年期公债收益率 reut.rs/2yiUjXJ

4/新兴市场货币承压

新兴市场在经历艰难的一周后，投资者将密切关注今年的涨势是否能够重新回归。美元创今年表现最好的一周，摩根大通指数追踪的新兴市场货币跌幅略超1%，新兴市场货币债券平均收益率.JGEGDCM重回6%上方，较前一周涨近10个基点。经通胀调整的收益率位于数年高位，许多投资者仍认为新兴市场债券具有吸引力。但很大程度上还要看美元和美债收益率是否继续较大涨势。

新兴货币下滑但债券收益率上扬 reut.rs/2yhkfCS

5/震惊意外

印度的实质利率是印尼的四倍，而印尼9月出乎意料地连续第二个月调降借贷成本。不过资金正在外流，而印度没有太多进一步降息的空间。印度卢比跌至六个月低点，印度股市则是创下逾九个月来最长连跌纪录，因投资人担心经济成长不振、以及政府扩大财政赤字以提升产出的多重计画。不良贷款也没有见到趋于稳定的迹象，而随着全球央行退出非传统政策，经常帐赤字可能成为溃堤的缺口。就像只兔子突然被强光照射吓得无法动弹一样，印度央行10月4日及明年多数时间料将维持利率不变。

印度经济失衡情况 reut.rs/2yjdrEZ

(完)