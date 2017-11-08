图表新闻：油价升势技术面虽超涨 但地缘政治与供给行情仍可期

路透伦敦11月7日 - 国际油价在短短五周时间大涨18%，升至每桶65美元后，这波涨势似乎应该已经进入尾声，但技术分析师指出，由于地缘政治紧张情势及原油供给趋紧，油价接下来仍有涨势可期。

技术分析是根据以往走势型态，判断下个可能方向，这是研判市场走向的一种方式。

布兰特原油期货目前在每桶64美元附近，比五日移动平均高出约1.70美元，PVM技术分析师Robin Bieber认为，这种差值水准已经太大。

“只要高于1.40美元，通常就是太大...这种幅度的缺口立即形成棘手的交易环境，多头的决心将面临急跌行情的考验，”他称。

但他表示，只要布兰特原油跌到接近五日均线，便是买进的机会，他并称“趋势是向上--要继续守住。”

沙特政坛大地震是油价有可能打破正常技术型态的一个因素。沙特当局日前拘留皇室成员、部长、重量级企业人物，此举被认为是在巩固沙特阿拉伯王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)的势力。

另外，在此之前，基金经理人已连续四个月大买原油期货，仓位增加一倍以上至纪录高位，押注石油输出国组织(OPEC)及其他产油国的减产协议将进一步收紧供给。

图表：布兰特原油涨势是马拉松还是短跑？ reut.rs/2zmQm4o

德国商业银行大宗商品分析师称，理论上讲，油价飙升令市场易于遭到下修。

“这意即，当前新闻背景并不预示着油价将在不久后出现修正：沙特的最新局势为原油风险溢价提供了理由，”他们写道。

过去一个月油价连续17个交易日上涨，为2013年初以来首见，但之后油市便进入了考验投资者神经的新景况。

0-100的相对强弱指标(RSI)表明，如果一种资产的RSI突破70，则被视为超买，而低于30为超卖。

布兰特原油的RSI现在为75，略低于9月高位78，当时市场处于四年中超买最严重的情况下，而在接下来的两周内油价下跌了7%。

但技术分析并不是完美的指引。

“沙特是全球最大的石油出口国，交易商不愿跟他们叫板，”CMC Markets策略师David Mad说道。

如果布兰特原油在200周移动均线上方守住涨势，他称：“我们或将看到进一步上涨。”200周均线目前切入在62.71美元。

图表：布兰特原油看涨技术指标 reut.rs/2hksRld

(完)