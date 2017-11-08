FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
图表新闻：油价升势技术面虽超涨 但地缘政治与供给行情仍可期
频道
专题
焦点：中美堪称“奇迹”的巨额商业协议粉饰两国的失衡贸易
特朗普亚洲行
焦点：中美堪称“奇迹”的巨额商业协议粉饰两国的失衡贸易
中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险
中国财经
中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险
焦点：韩国企业双十一促销忙 中韩关系缓和带来鼓舞
深度分析
焦点：韩国企业双十一促销忙 中韩关系缓和带来鼓舞
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年11月8日 / 早上7点00分 / 1 天前

图表新闻：油价升势技术面虽超涨 但地缘政治与供给行情仍可期

2 分钟阅读

路透伦敦11月7日 - 国际油价在短短五周时间大涨18%，升至每桶65美元后，这波涨势似乎应该已经进入尾声，但技术分析师指出，由于地缘政治紧张情势及原油供给趋紧，油价接下来仍有涨势可期。

技术分析是根据以往走势型态，判断下个可能方向，这是研判市场走向的一种方式。

布兰特原油期货目前在每桶64美元附近，比五日移动平均高出约1.70美元，PVM技术分析师Robin Bieber认为，这种差值水准已经太大。

“只要高于1.40美元，通常就是太大...这种幅度的缺口立即形成棘手的交易环境，多头的决心将面临急跌行情的考验，”他称。

但他表示，只要布兰特原油跌到接近五日均线，便是买进的机会，他并称“趋势是向上--要继续守住。”

沙特政坛大地震是油价有可能打破正常技术型态的一个因素。沙特当局日前拘留皇室成员、部长、重量级企业人物，此举被认为是在巩固沙特阿拉伯王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)的势力。

另外，在此之前，基金经理人已连续四个月大买原油期货，仓位增加一倍以上至纪录高位，押注石油输出国组织(OPEC)及其他产油国的减产协议将进一步收紧供给。

图表：布兰特原油涨势是马拉松还是短跑？ reut.rs/2zmQm4o

德国商业银行大宗商品分析师称，理论上讲，油价飙升令市场易于遭到下修。

“这意即，当前新闻背景并不预示着油价将在不久后出现修正：沙特的最新局势为原油风险溢价提供了理由，”他们写道。

过去一个月油价连续17个交易日上涨，为2013年初以来首见，但之后油市便进入了考验投资者神经的新景况。

0-100的相对强弱指标(RSI)表明，如果一种资产的RSI突破70，则被视为超买，而低于30为超卖。

布兰特原油的RSI现在为75，略低于9月高位78，当时市场处于四年中超买最严重的情况下，而在接下来的两周内油价下跌了7%。

但技术分析并不是完美的指引。

“沙特是全球最大的石油出口国，交易商不愿跟他们叫板，”CMC Markets策略师David Mad说道。

如果布兰特原油在200周移动均线上方守住涨势，他称：“我们或将看到进一步上涨。”200周均线目前切入在62.71美元。

图表：布兰特原油看涨技术指标 reut.rs/2hksRld

(完)

编译 蔡美珍/王琛；审校 白云/高琦

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below