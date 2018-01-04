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图表新闻：百尺竿头更进一步 钯金价格新年伊始跃升至纪录高位
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January 4, 2018 / 7:55 AM / 更新于 a day ago

图表新闻：百尺竿头更进一步 钯金价格新年伊始跃升至纪录高位

2 分钟阅读

路透伦敦1月3日 - 钯金扩大去年逾50%的涨幅，周二触及纪录高位，因中国汽车销售增长，排放控制收紧，以及柴油汽车淡出欧洲，都在市场历经数年短缺之后引发了钯金供不应求的担忧。

现货钯金周二触及每盎司1,096.50美元高点，略高于2001年高位1,095美元。

汽车市场转向汽油动力车和混合动力车，从而用到更多钯金作为自动催化剂，这令人愈发担心钯金市场紧俏可能导致供不应求。据现有数据，钯金市场最近七年里有六个年头都出现短缺。

图表：钯金市场平衡vs价格 tmsnrt.rs/2CqsmLG

短缺情形已经导致可供提取的库存下滑。钯金支持的上市交易基金(ETF)的去年持仓降至2010年以来最低，部分分析师归因于市场紧俏，他们称这导致实货金属自这类基金流出。

钯金价格在2017年接连改写17年来新高，因预期汽车需求将持续改善；钯金的产出中，约有75%用于生产主要供汽油引擎使用的触媒转化器。

图表：汽车业对钯金总需求vs钯金价格 reut.rs/2CMP2a1

“在投机资金流动的背后，有非常强劲的基本面，”工银标准银行分析师Tom Kendall表示。“钯金是少数几个市况确实吃紧的金属之一，看起来还会持续紧俏。”

“把以销售汽油车为主的中国汽车销售增长、以及欧洲逐渐淡出柴油使用等因素合起来看，钯金需求的题材要比铂金强得多，”他说道。“这正导致库存下滑，供应面要做出回应并不容易。”

2015年大众汽车承认使用非法软件在美国排放测试中作弊，之后柴油车在欧洲市场的份额一直承压，次年便滑落至50%以下，为2009年之后首见。

与此同时，2017年中国汽车销量增长则持坚。

图表：中国乘用车销量及钯金价格 reut.rs/2CQI2ca

尽管钯金价格走势有充分理据，但分析师称，近来上涨力度表明短期看涨势可能已过头。钯金价格周三下跌1%，但仍维持在高位。

“基本面确实强劲，而且这已影响到持续紧俏的实货供应能力方面，这在直接价格以及较深的远期市场逆价差中都得到了反映，”三菱商事分析师Jonathan Butler称，他指的是即期钯金价格高于远期合约价。

“但这带有投机挤压的成分，尤其是在周二交投淡静，而且正值年初，很多市场参与者仍在欢度假期的情况下。”

长期来看，市场涨势显然面临风险。钯金需求高度依赖汽车销售，如果有迹象显示汽车销售放缓，钯金需求可能会大幅下降。钯金与铂金不同，后者的珠宝市场规模较小。

汽车电动化趋势也将削弱催化转化器需求。但Kendall称，这距离给市场带来重大风险还很遥远。“我认为并不是每个人都有能力针对电动汽车发展进行大宗商品投资，”他说，“有太多的未知因素”。

与此同时，市场紧缩推动钯金价格升至2001年以来最高水平。GFMS研究和预测主管Rhona O‘Connell称，2001年，美国政府的侧重点转向应对未燃尽碳氢化合物的排放，令美国汽车制造商感到恐慌。她说，本轮涨势看起来更加稳固。

“这次(驱动上涨的)是真实基本面和一些投机活动，因市场认为柴油市场的压力将令汽油市场受益，”她说。(完)

编译 艾茂林/张明钧/刘秀红/王灿；审校 王洋/高琦/白云

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