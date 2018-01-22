图表新闻：西方钯金加速向东流 汽车业需求扮演推手

路透伦敦/班加罗尔1月22日 - 随着亚洲需求的升温，钯金从英国仓库流向香港的速度加快，这预示着市场趋紧，可能令本已处于纪录高位的价格继续高位运行。

英国海关数据显示，2017年1-11月从英国发往香港的钯金出货量同比增长逾10%。

伦敦以实物钯金为基础的投资基金同时遭遇大规模外流，可能用来满足汽车生产商等亚洲用户对钯金的需求。

ETF Securities管理着纽约和伦敦规模最大的钯金上市交易基金。该公司去年存放在英国的钯金库存流出了将近7,000公斤。

“因为相对于伦敦或苏黎世的价格存在溢价，因此将钯金出口至中国大陆或香港是有利可图的。”香港的金属咨询公司Precious Metals Insights的董事总经理Philip Klapwijk说道。

“中国是钯金的最大单一市场，中国的钯金需求几乎全部需要进口。并且随着汽车生产增加以及排放控制立法变严，中国的钯金需求一直在快速增长。”他表示，“除此之外，还有一些投机和累积库存的相关需求。”

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钯金被用于汽车的催化转换器，尤其是在中国普遍使用的汽油发动汽车里。鉴于此，汽车业的需求增加就帮助推动钯金价格在去年上涨了逾50%，今年1月触及每盎司1,138美元的纪录高位。

香港地区的交易员称，香港钯金溢价自去年第三季以来就跳涨，一度达到每盎司12-15美元，目前回落到5-6美元。钯金租赁利率目前报在较低的个位到双位百分数，之前最高曾达到25%。

香港的交易商称，当地对钯金的投资需求疲软，购买钯金的都是用于工业用途。

“市场意识到大家买钯金是为了满足汽油车的需求，于是有更多钯金被运往香港，”一家香港的交易商称。“随着价格上涨，大家都在接单和发货。香港钯金租赁利率也上涨了。”

“实际上，钯金存在短缺，大家都在囤货，继续囤钯金。”

一位贸易消息人士称，市场上金属东流至香港的趋势可能不会长时间存在。“香港的好处是这里有许多储存空间，”该消息人士说。“一旦钯金到了这里，就能以低成本储存很长一段时间，这就是大家正在做的事情。”

基金外流改善了过去十年钯金市场存在的实货短缺情况，将2016年近150万吨的实货缺口缩小了一半。

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但库存在减少。路透追踪的全球钯金ETF持仓自2014年底以来已减少逾一半，目前仅够逾六周的的市场需求。如果钯金进一步消耗，那将对价格产生重大影响。

“如果金属来源开始枯竭，无论是ETF库存减少，还是因为投资者持仓导致供应紧张，人们不得不寻找其他途径为市场带来供应，而这通常使价格上升，”工银标准银行分析师Tom Kendall称。

“这刺激钯金废料流入市场，可能会导致需求受损，中长期来说将刺激生产企业开采更多钯金，这是价格上涨及供应反应间的时滞，带来的结果是价格在较长时间内居于非常高的水平。”

价格上扬将使一些买家退出市场，从而损及需求。

钯金ETF去年遭到清算之际，纽约商业期货交易所(NYMEX)的钯金期货净多头仓位升至纪录高位，因投资者利用这些合约押注价格上涨。与此同时，Nymex钯金库存降至2003年以来最低水准。

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尽管由于很少有Nymex钯金持有人提走钯金实货，这不太可能引发危机，但确实意味着整体收紧。

“在我看来，库存下降与价格上涨，表明实货短缺，”麦格理分析师Matthew Turner表示，“上市交易基金(ETF)持仓减少，是我去年整年所见到的最为利多的一点。”

分析师表示，ETF持仓与建立期货多仓的方向恰恰相反，因为期货投资者的展望通常比ETF买家短，后者持有的时间可能比较久，因此占据较有利的获利地位。

钯金市场的逆价差也因投资者卖出较短期合约、买进较长期合约， 而产生正向的转仓收益(roll yield)。(完)