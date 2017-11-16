图表新闻：随着需求前景转淡 油市可能染上“正价差热”

路透11月15日 - 油价料将录得3月以来最长下跌走势，之前国际能源署(IEA)对明年需求增长发布悲观评估，让人注意到数周以来油品市场上一直闪烁的警示信号。

IEA周二将今明两年石油需求下调10万桶/日，部分原因是偏暖的天气削弱了消费。

布兰特原油期货价格周三跌逾1%至每桶61.50美元左右，料将连跌第四日，前月期货相较六个月后交割的布兰特原油期货的升水也随之收窄至近两个月最小的水平。

洲际交易所(ICE)布兰特原油期货前景转淡：

目前的逆价差目前仅0.70美元，一周之内下降了一半。

全球主要产油国从1月开始每日联合减产180万桶，这帮助削减了过剩石油库存，并使原油和油品市场进入逆价差结构。

但这种市场结构开始显得脆弱。

柴油裂解价差第四季以来已每桶下降3美元，料将创2015年以来的同期最差表现。

由于炼油厂会赶在北半球冬季前储存足够多的取暖油和其他油品，柴油裂解价差通常在第三季增长最多，但到第四季时会放缓，不过今年跟季节性表现相比也显疲软。

柴油期货曲线目前为每吨正价差约1.70美元，创夏季以来最高，而一个月之前为每吨逆价差7.50美元。

欧洲汽油和柴油远期曲线图表：reut.rs/2zGW80M

今年下半年油价30%涨幅中的大部分已经在意料之中，因为炼油利润强劲。其中汽油炼油利润自9月30日以来增加约3美元/桶，为2009年以来的最佳第四季度表现。

汽油炼油利润通常在每年的第一季度增幅最大，但预期需求放缓导致汽油掉期曲线中的逆价差收窄，从两周前的每吨近14美元降至3.7美元。

除油品市场疲软外，北海原油现货价格三个月逆价差已经促使库存原油释出，也令布兰特原油价格处于守势。

不可避免，供应增加令即期装运船货价格进一步承压，这也是北海原油市场现货价格重新出现正价差(远期升水)的部分原因。

由于欧洲和亚洲炼油厂即将开始密集维护期，原油市场已经准备迎接需求低迷。目前的风险是油品市场也计入这一预期。(完)