（重发）图表新闻：美国税改议案通过在望 银行和医疗服务行业料受益

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路透纽约12月19日 - 美国大范围税改议案似乎通过在即，有望从公司税下调中受益最大的银行、通信、交通等行业前景向好。

共和党占多数的众议院在推动税改案通过的最后关头再度遇阻。国会的计划是参议院删除这三项不符合规定的条款并进行表决。倘若一如普遍预期获得通过，那么该议案将被送回众议院，并于周三再次进行投票表决。该议案受到特朗普力挺。

税改议案将公司所得税税率从35%下调至21%。瑞银集团的股市策略师预计，这将使标普500企业的整体获利提升9.1%。

过去一个月税改议案带来的动能提振了股市，使今年已经大涨的股市刷新纪录高位。

标普500指数.SPX自11月中旬众议院通过税改议案以来已上涨约5%。

但该议案将给个股、各行业和领域带来的好处有大有小。该议案包括对海外获利的一次性征税以及针对特定行业的举措。

分析师称，将从税率下调中获利最大的行业是电信、运输、零售和银行业。

但对部分行业，例如科技和医疗保健，税率下调的影响有好有坏。

图表：减税的大赢家 reut.rs/2BKCBh8

**医疗保健**

专注服务的美国国内医疗保健公司料将从下调税率中受益。

据瑞穗证券，医院运营商环球健康服务(Universal Health Services)(UHS.N)、实验检测公司Quest Diagnostics Inc (DGX.N)、药品批发商康德乐健康(Cardinal Health) (CAH.N)在受益最大的服务企业之列。

“我们认为税制改革应该是个大大有利于现金流的事件，特别是医疗服务业者，因为这些业者的国际曝险通常有限，同时资本支出庞大，”瑞穗分析师团队在研究报告中称。

摩根大通分析师Chris Schott近期在研究报告中写道，尽管许多大型制药商已经在按经调整后处于20%区间低档的税率申报，但有许多业者将可受惠于将海外现金汇回国内。

据Schott指出，辉瑞(Pfizer)(PFE.N)的海外获利有1,600亿美元，默克(MRK.N)则有700亿美元，这两家制药商将格外因海外资金汇回而受益。

图表：美国税改议案对各行业影响：reut.rs/2BP5sAZ

图表：企业海外现金储备 reut.rs/2B3VQyi

**银行板块**

银行业者料将成为税率调降最大赢家之一。标普500指数银行指数自11月中旬以来已大涨9%，因税改议案在国会进展迅速。

根据富国银行对历史税率的分析，在标普500指数各主要板块中，金融类支付的有效税率最高，达到27.5%。

据高盛分析师称，美国大型银行的每股盈余(EPS)将因税率调降而平均上升13%，其中富国银行(WFC.N)和PNC金融服务集团(PNC.N)升幅最高。

瑞银分析师Saul Martinez则在近期一份报告中称，Citizens Financial Group (CFG.N)、Regions Financial Corp(RF.N)和M&T Bank Corp (MTB.N)将会看到可观的盈利收益，也有望成为大型银行股中相对的赢家。

如果税改法案为经济带来提振，刺激贷款增加及利率升高，银行业务有望从中间接受益。

图表：税改法案对银行获利的提振 reut.rs/2BinNXB

**科技股**

科技股在2017年多数时间曾引领市场涨势，但随着税改议案在国会推进，该类股的表现落后于标普500指数。

根据瑞银计算，企业税下调给科技股带来的好处料低于多数其他行业，预计提振获利增加5.3%。

半导体制造商的股价在过去一个月的走势特别艰难。根据瑞银，整体税改计划预计拖累该行业获利减少3.3%。

“许多芯片公司拥有广泛的国际业务，混合税率相对较低，”富国银行分析师在近期的报告中称，“我们认为，美国税制可能发生变化对这些公司而言是一个潜在风险。”

大型科技公司可能获益的一个领域，就是把海外持有的现金用于回购股票等能够提升每股盈余的事情。瑞银指出，这些公司中包括思科(CSCO.O)和高通(Qualcomm) (QCOM.O)。

“如果存放在海外的现金能够以低税率汇回国内，并假定用于回购股票或派发股息，科技股将肯定是最大的获益者之一，”Yardeni Research总裁Ed Yardeni在报告中称。(完)