图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦1月5日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题，以及与这些主题相关的路透报导：

1/盛宴持续

全球股市在新年开局强劲，首周表现为逾一年来最佳。不过，虽然很想说“老样子、老样子”，市场仍在频创新的里程碑和纪录，但还是要退后一步，评估一下当前事态。

有些人会把这个行情视为又一轮盲目吹泡沫的过程，并坚称最终将凄惨收场。或许会这样。但更为冷静的评估是，我们正在经历全球经济逾10年来的首个荣景。

上个月全球工业生产年率化成长率超过5%，整个第四季则是超过4%。10国集团(G10)经济意外指数持续在近八年来最乐观水准附近徘徊。

下周将有关于第四季工业生产的较硬数据，以及中国贸易数据和三星等亚洲科技企业的讯息。聚焦于通胀的主要央行，用创纪录低位的利率助长了此轮行情，它们亦将关注正在上涨的油价。

图表：全球市场新年盛宴 reut.rs/2D8RgAY

2/追求获利

业绩或许是导致近期股市上涨行情的原因之一，现在这一因素又重新受到关注，一些大型金融公司即将在本周末为第四季财报季揭开序幕。

打头阵的摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)将在周五开盘前公布业绩。尽管金融市场波动率处于纪录低点，影响到交易收入，但近几个月的交易活动却异常活跃，根据汤森路透数据，去年全球银行整体费用收入增长约16%，达到创纪录的逾1,000亿美元。

这个数字应该相当不错。根据汤森路透I/B/E/S预估，标普500指数成分股企业整体第四季同比混合获利增长率料达11.9%，第三季涨幅为8.5%。扣除因为上年同期比较基准极低因而涨幅颇大的能源类股，涨幅料为9.5%。

1994年以来统计的数据显示，在一个比较典型的季度里，业绩优于预期的企业占64%，不及预期的占21%。但过去四个季度里，72%的企业业绩优于华尔街预期，只有19%的企业未能达到预期。

美国企业获利预估 reut.rs/2D5Ykhx

3/解决朝韩问题？

朝鲜和韩国官员周二将举行逾两年来首次正式会谈。

同意会谈代表金正恩政权有转向迹象。金正恩政权在过去12个月专注发展核武，不时与美国总统特朗普出现激烈言词交锋，令全球警铃大作。

会谈预料将聚焦于朝鲜可能派遣运动员，参加2月在韩国举办的冬季奥运会，及其他一些朝韩关系议题。

每个用词及姿态都将被地缘政治分析师仔细审视，以研判两国间紧张关系是否真的重新出现缓和，更不用说特朗普推文的反应了。

朝韩沟通热线图表： reut.rs/2CCpifR

4/繁荣，繁荣，然后呢？

一系列数据料显示中国经济在2017年底时略微走软。不过，尽管受治理工业污染、过度借贷以及房地产市场降温的举措打击，经济活动仍比预期更具韧性。

首先公布的是外汇储备数据以及一系列通胀数据，之后焦点将转至1月12日将公布的贸易数据上。12月出口料较上年同期增长逾9%，11月则意外劲增12.3%，得益于全球需求持续坚挺。

12月工业增加值、工业生产者价格指数(PPI)和投资数据若小幅回落，都将会强化对中国经济2018年仅会小幅放缓的普遍预期。但若数据回落幅度较大，则可能重燃对经济加速放缓的担忧，从而令人民币动荡不定，并可能导致政府暂时搁置削减债务的举措。

中国经济概况动图：reut.rs/2D4d1BF

5/地狱天使

欧元区全境眼下垄罩在寒冬暴风中，但政治及经济层面却突然间几近晴空万里。

周日，德国总理默克尔 将开始努力组建“大联盟”，这整个过程可能需时数月；意大利3月选举前景难料，选举造势活动也正在进行。但欧元区其他地方却颇有活力。

最吸引眼球的，莫过于金融危机典型--希腊公债的收益率在周五创下12年最低位，因市场预期该国今年稍晚有望退出欧元区/IMF纾困。

希腊八年前濒临债务违约边缘，且差一点儿就要被踢出欧元区。如今，缓慢增强的经济复苏将封印这段过往。(完)