图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦12月8日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题，以及与这些主题相关的路透报导：

1/美联储升息

未来一周全球将有多家央行召开会议。

美联储周三料进行今年的第三次升息，市场急于探听明年还准备升息几次。由于担心美联储可能会变得激进，投资者拉平了公债收益率曲线。

美联储主席叶伦很可能会围绕点阵图发表感想，但她2018年初就会离职，这意味着前景笼罩一层迷雾。投资者也在试图弄清楚，特朗普大幅减税能给成长势头良好的美国经济带来多少动力。

欧洲两大央行--欧洲央行(ECB)和英国央行将于周四举行年内的最后一次会议，但是都不太可能大幅调整政策。对于英国央行来说，这部分是因为受退欧影响的英国经济的能见度极差。

新兴市场将会有真正的行动。预计俄罗斯将再次下调利率，因其通胀率处于纪录低位。但土耳其和墨西哥可能采取与俄罗斯相反的行动。印尼、哥伦比亚、乌克兰和菲律宾也将举行利率会议。

主要央行利率：reut.rs/2B6Xna7

2/比特币期货上市

押注比特币的最新方式登场，在华尔街掀起轩然大波的比特币首开期货交易。这让期待其修成正果成为合法货币的比特币粉丝们兴奋不已。

首个比特币期货合约于周日2300GMT在CBOE Global Markets (CBOE.O)的CBOE期货交易所开始交易。比特币1月期货报15,940美元，成交398口合约，开盘报15,460美元。

该期货合约以现金结算，价格基于Gemini交易所的比特币美元拍卖价格。Gemini交易所是由Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss兄弟所有和经营的虚拟货币交易平台。

从2011年8月开始算起，比特币的日均价格波幅接近3%。相比之下，自欧元1999年面世以来，美元兑欧元的日均波幅还不到0.5%。

比特币与其他主要资产波动率对比图表：tmsnrt.rs/2jne1vB

3/欧盟峰会

英国和欧盟周五在最后一刻就爱尔兰边界问题达成协议，让退欧磋商得以进入第二阶段，即未来的贸易关系谈判。这属于典型的欧洲折中做法，将关于异常复杂的贸易和监管问题细节的艰难谈判推至明年。

英镑兑欧元起初大涨至六个月高位，随后又重挫，兑欧元录得两周来最大单日跌幅，兑美元创三周来最大单日跌幅。英镑走势正变得愈发波动，上周英镑/美元波动率与欧元/美元波动率之差创英国6月大选以来最阔水准。

尽管周五谈判取得突破性进展，但英镑未来一周对英退相关消息和官方评论仍将高度敏感。接下来关注12月14-15日在布鲁塞尔举行的欧盟领导人峰会。

英镑波动率图表tmsnrt.rs/2B4TjHF

4/薄弱环节

土耳其和南非这些新兴市场薄弱环节将迎来关键时刻。土耳其央行应在12月14日的会议上将政策至少紧缩100个基点，以应对双位数的通胀，并使外资保持对该国债券的兴趣。若力度较小，则里拉兑美元可能会回落至纪录低点--目前里拉兑美元TRY=比纪录低位高4%。

同样，南非市场也将在12月16-20日非国大(ANC)会议选举新领导人之前出现震荡走势。对商界人士Cyril Ramaphosa将胜出的预期已提振了南非市场，但如果其竞争对手Nkosazana Dlamini-Zuma在民调中领先，市场涨势就可能扭转。选举结果可能会决定兰特走势以及央行政策的方向。

这两个国家的公债收益率今年都大幅上升，与新兴市场收益率普遍下降的趋势背道而驰--土耳其公债平均收益率为12.5%，是新兴市场平均水平的两倍，南非的收益率平均水位在9.8%。

土耳其11月消费者物价指数(CPI)同比升幅高达12.98%。

土耳其和南非公债收益率图表：tmsnrt.rs/2ydp3Vp

5/中国去杠杆进展

未来一周中国将公布多项重要数据，包括工业生产、零售、投资、房屋价格及最新的贷款增长数据。

多数经济分析师和投资者目前最想知道的是，中国是否能实现其去杠杆的主要目标--并降低金融业风险--但同时还要维持经济增长走在稳步缓降的路径上。

对新兴市场股票追随者而言，腾讯及阿里巴巴的影响力不断上升。这两档个股在一些重要全球新兴市场股票指数中的地位与日俱增；中国经济稍打个喷嚏，就可能为市场添麻烦。

去杠杆忧虑打压中国市场图表 tmsnrt.rs/2jnTas0

(完)