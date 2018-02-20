图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦2月16日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题，以及与这些主题相关的路透报导：

1/关联轮动？

美国公债收益率(殖利率)上升可与美元走强划等号吗？通常而言是这样--收益率较高的货币往往能吸引全球投资者。但今年美债收益率和美元汇率之间的这种联动似乎已经破裂。

美元兑日圆尤为明显。日圆和美国公债一样，被视为投资者在动荡时期追捧的“安全”资产。但最近，美债收益率与美元兑日圆的关系开始看起来像是负相关。10年期美债收益率本周接近3%，而美元兑日圆却触及15个月低点。随着周五美债收益率下跌，美元兑日圆又大幅反弹。

荷兰安智银行(ING Bank)称，这种关联度减弱的情况是有记录以来最严重的，该行还将这种变化称为“美元政权更迭”。原因何在？分析师认为，美国公债遭遇抛售是因为市场担忧美国财政稳定性，因政府支出和减税将导致美国预算赤字向着1万亿(兆)美元的方向猛增。因此随着财政风险的加大，美元和美债同时遭遇抛售，导致美债收益率和美元走势脱钩。

投资者将关注美债收益率和美元走势，看二者关联被打破的情况是否会持续。

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2/“大卖场”公布业绩

想要知道近期股市震荡后大手大脚的美国人感觉如何，或许可以从家得宝(Home Depot)(HD.N)和沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)周二公布的第四季财报中获得线索。

这些“大卖场”(big box)企业的业绩，显示出美国零售业光明的一面；这些企业的业绩可以反映出美国经济大部分领域的健康情况。从食品、服装到家居修缮，下周公布的业绩或许能让人一窥消费者的支出意愿。12月批准的减税法案使得消费者收入增多。

目前为止，沃尔玛已连续三年多保持同店销售增长。这样的佳绩料将持续，这家实体零售商试图在抢夺倾向于网上购物的消费者的战斗中打败亚马逊。与此同时，家得宝仍从房地产荣景中受益。过去六个季度这两家公司的表现均好于汤森路透同店销售指数，并且预计第四季也是如此。过去12个月，沃尔玛股价累计上涨48%，家得宝涨近31%，同期标普500指数.SPX则升15%。

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3/没通胀，没问题

亚洲股市和债市对近来全球市场大幅下跌的反应，出现令人关注的分歧现象。

亚洲股市确实跟着大跌--毕竟，大型亚洲企业是国际供应链的一环。但亚洲债市更加注重该地区的通胀及利率前景，而这两者依然迟滞。

新西兰、澳洲、韩国及日本等地的通胀皆低于预期，使得这些国家的央行不急于收紧政策。因此尽管美国两年期公债收益率(殖利率)在过去三个月已升约0.5个百分点，但亚洲可比公债收益率却持稳或甚至下降。

因此，外界将仔细品评未来一周的澳洲薪资和日本通胀数据，找寻消费者物价正增强动力的蛛丝马迹。目前暂时还是利率差异交易当道。

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4/英国银行业财报

英国的银行股今年表现落后于欧洲业者，后者受益于欧洲央行购债操作临近结束。相比之下，英国的银行业者还未能自英国央行收紧政策中获益。而且，他们还继续面临法律成本和交易部门业务下滑的问题。

因此下周汇丰(HSBA.L)、莱斯银行集团 (LLOY.L)、巴克莱(BARC.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L)公布的全年财报将是关键。投资者将从中寻觅方方面面的发展迹象，并研判加息能否帮助缓解利润压力。

至关重要的是，他们想了解这些银行是否能够向投资者返还资本；分析师曾称2018年是银行业者的转折点，股票回购的前景升温。

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5/ 预算吃紧

市场对南非新总统马福萨(Cyril Ramaphosa)报以热烈欢迎，但由于南非将在周三公布预算，该蜜月期注定短暂。南非的重要挑战是经济增长缓慢。

这使得财政状况恶化，失业率居高不下，尤其是年轻人的失业率。电力公司Eskom和South Africa Airways等问题缠身的国营企业需要整顿，同时赋税系统亦需要大规模调整。看来新总统上任的首周工作将很繁忙。

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(完)