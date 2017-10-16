图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦10月13日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题，以及路透相关报导：

1/ 政治事件风暴

未来一周多重政治和事件风险笼罩，包括北美自由贸易协定(NAFTA)可能谈崩，中共十九大开幕，以及中国第三季经济增长数据等等。之后的周末则将是日本大选。

此外，欧洲在英退谈判陷入僵持之际举行欧盟峰会；加泰罗尼亚自治区也必须在限期内阐明是否脱离西班牙独立；还有奥地利周日大选，年轻的保守派政治明星Sebastian Kurz有望出任下任总理。

本周末在国际货币基金组织(IMF)年会之际，20国集团(G20)进行会晤，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦、欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、日本央行总裁黑田东彦均发表讲话。黑田东彦在日本央行的前途，可能深受日相安倍晋三在大选的成绩影响。

市场亦严阵以待第三季企业财报季。

2/美联储人事

对美国总统特朗普将宣布明年取代叶伦的人选的揣测日嚣尘上。

风险资产近九年的涨势是基于所谓的伯南克对策(Bernanke put)-现在是叶伦对策(Yellen Put)-即超低利率和充裕的流动性。因此美联储前理事瓦尔许成为备受关注的人物，他过去公开反对这些“对策”政策。若他接任美联储主席，会撤走对全球涨势的重要支撑吗，从当前情况看这一点很重要吗？

无论如何，到2月时特朗普可能已提名了美联储理事会七名成员中的五名，包括美联储主席和两位副主席。

图表：美联储主席和任内市场走势 reut.rs/2xHM73o

3/ NAFTA破裂？

美国提议向北美自由贸易协定(NAFTA)增加一项五年日落条款，每五年就需对规模达1万亿美元的NAFTA举行重新谈判，这使得续签NAFTA的谈判紧张情势大幅升温。消息人士之前告诉路透，谈判气氛“可怕”。

如果NAFTA破裂，墨西哥料蒙受最大损失，因该国大多数出口目的地是美国。分析师预计墨西哥经济增长将放缓而且披索将贬值。

墨西哥财长Jose Antonio Meade此前表示，该国正在研究在NAFTA破裂的情况下，关税和进口替代计划。披索兑美元MXN=接近五个月低位，墨西哥股市自8月中旬以来已经累计下跌近4%，美元计价债券价格全线下跌，2026年到期的债券价格在三个月低位交投。

图表：墨西哥披索和加元坐上NAFTA过山车 reut.rs/2xIjS4j

4/中共十九大

中国共产党第十九次全国代表大会将于10月18日召开，将选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会，确定未来五年的中共领导班子。

中国反腐大将王岐山的任期也受到关注。根据不成文惯例，现年69岁的王岐山年龄偏大。

投资者并不认为十九大期间市场会动荡。监管层已经表示，将确保金融市场稳定。但国有企业料将实施的改革周五提振了军工板块企业，人民币周线亦上涨了约1%。

图表：中国市场翘首以待中共十九大召开 reut.rs/2kSz7BE

5/业绩

美国有众多大型企业即将公布业绩，包括摩根士丹利、国际商业机器(IBM)公司、威瑞森通讯、宝洁(P&G)和通用电气(GE)等。欧洲也有科技巨头思爱普(SAP)和艾司摩尔(ASML)以及联合利华(Unilever)、戴姆勒和雀巢等公布业绩。

分析师已下调对美欧企业的业绩预估，因此实际业绩超出下调后预估的概率上升。

尽管投资者忐忑观察是否有市场见顶迹象，但很多人仍看好美股，预计减税将能带来进一步提振。

高盛策略师预计，在经济复苏提振下，欧企料将迎来2010年以来最佳业绩成长年份。

汤森路透I/B/E/S数据显示，标普500指数成分股企业的业绩当季同比料平均增长4.4%；欧洲STOXX 600指数成分股企业业绩料平均增长5.3%。

图表：第三季业绩公布前分析师下调预期 reut.rs/2xHknMl

(完