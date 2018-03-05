图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦3月2日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题，以及与这些主题相关的路透报导：

1/贸易战鼓擂起

全面贸易战的幽灵已扬起头来。美国总统特朗普宣布将对进口钢铁和铝产品课征高额关税，称贸易战是好事且能轻松取胜。

市场迅速反应，股市重挫，钢铁生产商股价跌幅尤深，安赛乐米塔尔等部分相关个股跌幅最多达5%。

至于各地区和各国的政策反应，欧盟已誓言采取反制措施，中国敦促特朗普克制；而美国钢铝最大供应国—加拿大表示，若遭遇美国关税的冲击，则会进行报复。

持续多年的全球贸易反弹曾是股市高涨的多数动力来源。当前贸易正以逾4%的年率扩大，增幅为2011年以来最强。

现在，随着贸易战或正酝酿，国际股市可能创下约3%的周线跌幅；未来一周恐还有得跌。

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2/意大利选举

意大利周日举行投票选举，疑欧派政府胜选这种最糟糕的情况看起来不大可能，投资者比较放松。实际上在周五贸易问题引发恐慌之前，意大利股市今年以来涨幅已达2.5%，与欧洲股市整体下跌走向逆势而行。

据RAI TV报导，根据实际计票结果预期，五星运动在参议院选举中料获得102-122个席位，占多数需158席，意大利北方联盟料获得参议院52-62席，前总理贝鲁斯柯尼领导的意大利力量党获得46-56席，民主党获得42-54席。

位列股市投资者关注名单之首的是媒体公司Mediaset，如果其所有人、右翼领袖贝卢斯科尼在大选中取得不错表现，该公司将获得提振，因为这种结果可望在与Vivendi的付费电视之争中提升Mediaset的谈判能力。

金融股可能也呈波动走势，尤其是Banco BPM和UBI Banca等很少或不涉足海外市场的小型银行。金融股是政治不确定性的风向标，因为他们持有大量主权债券。如果反建制的五星运动在选举中取得佳绩，国营石油生产商埃尼集团(Eni)和Leonardo等国有企业将面临对管理层的疑虑。

债券投资者似乎比较乐观，意大利10年期公债收益率周五触及三周低点，较德国可比公债利差创两周最窄。

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3/欧洲央行与日本央行开会在即

未来一周将有多家央行开会，其中欧洲央行与日本央行都将出炉政策决定。外界预期，两家央行都不会调整利率，也不会改变量化宽松(QE)计划，但这并不会降低这两家央行的重要程度。他们比任何其他央行向全球体系注入的刺激性都要多，但却都表态希望结束超宽松政策措施。

问题在于，即便经济增长强劲，通胀率依然偏低。近期的市场震荡、强势欧元以及整体和核心通胀率下滑，应会确保欧洲央行官员在夏季前不会暗示结束购买资产。日本央行也正面临同样的问题，而日圆近期飙升尤其令人紧张不安。

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4/充分就业

美国失业率自10月份以来一直维持在4.1%，目前处于17年低点。那么失业率是否还会进一步下降？2月份就业数据将于3月9日(周五)公布，最新路透调查显示分析师的普遍预期为4.1%。

那么还有剩余的劳动力吗？

美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员认为就业市场接近或略超过充分就业水平。U6失业率徘徊在11年低点附近，该数据涵盖了放弃找工作的失意工作者和寻找全职工作的兼职工作者。一周初请失业金人数处于1969年以来最低水平。由于减税可能提振经济增长，鲍威尔领导的美联储可能会加大升息力度。

所以今年会加息四次，而非三次？也许。但美联储主席鲍威尔周四称，他并未看到经济过热或薪资坚定增长的迹象，也没有任何证据表明薪资在加快上涨。核心个人消费支出(PCE)物价指数升幅为1.5%，显示经济活动仍存在闲置情况。

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5/中国全国人大会议

中国在3月5日召开第十三届全国人民代表大会，将有3,000位代表齐聚北京参加为期两周的会议。消息人士称，与会者除了2018年经济增长目标之外还将关注更多问题。

例如，人大会议将审议修宪，习近平在当前的五年任期后可望继续担任国家领导人。这让外界对改革进程更具信心，但也忧心北京当局对于自由市场的承诺。

中国保监会于2月23日起对安邦集团实施接管，为期一年；另有媒体报导称，华信能源董事局主席叶简明遭到当局调查。一些分析师认为，鉴于金融系统问题，中国政府可能将接管更多公司。

投资者还将关注作为全球最大产钢国的中国，将如何应对特朗普拟对进口钢铝课征重税的计划。

市场方面，货币市场及人民币市场表现颇为稳定，但在香港挂牌的H股却遭内地投资者抛售。中资流出香港市场的主要原因，包括投资人担心北京当局将严格箝制那些支出庞大的知名跨国企业，以及美联储的强硬政策立场。

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(完)