图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦11月17日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题：

1/英国预算案

对英镑交易员来说，这可能又是忙碌的一周。英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)将在周三公布其年度预算案，若说他这套年度预算案根基不稳恐怕还是个保守的说法。

政治方面，政府软弱无力。执政党在议会属微弱多数，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的权威，在一连串的失态和内阁成员接连辞职后大受影响。

英国退欧谈判欠缺进展也令人忧心忡忡，以致于爱尔兰总理在提到英国和爱尔兰边界未来状态不明的问题时表示，“有时候他们似乎不像是有全盘好好想过。”

在经济和公共财政方面，哈蒙德同样捉襟见肘。外界预期未来几年英国经济成长将放缓，因英国退欧将损及税收，生产率成长长期低迷，实质所得则因通胀高于目标而下滑。

保守党对于反对党工党承诺要做的事以及打开政府荷包进行投资一事，仍然兴趣缺缺。一如以往，如果有任何意外利多或利空，市场上反映最明显的就是英镑了。英镑目前持坚，但波动率正在升高。

英镑与欧元波动率图表：reut.rs/2zSn4dU

2/告诉我不是这样

南非10月公布了糟糕的预算计划，并且有传言称该国可能大幅增加财政支出，这增加了标普全球与穆迪在11月24日的信用评级检视中调降该国评级的风险。

倘若任何一家机构将南非的本币债务评级降至垃圾级，那么该国政府的1,250亿美元以兰特计价的债务将被剔除出全球大型债券指数。

而这几乎肯定会在南非市场引发新一波抛售，并进一步推高南非借贷成本，从而给该国政府带来更大压力。南非借贷成本在过去八个月里已大涨13%。

南非金融市场压力图表：reut.rs/2AeH5Mm

3/日本贸易表现

日本发布的贸易数据，将是判断该国经济能否持续成长的良好指标。

日本7-9月当季实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升1.4%，为连续第七季扩张，也是从1999年4-6月当季至2001年1-3月当季经济连续扩张八季以来的最长连增纪录。

然而，这回的连涨最主要归因于外部需求。汽车及电子等产品出口，为GDP增幅贡献0.5个百分点；而国内民间消费则较前季下滑0.5%。

这对日本央行的通胀目标来说不太妙，但在国内近期大选后，安倍经济学实施期限延长，要实现央行通胀目标可能还有得等了。

日本央行短观调查及GDP表现图表： tmsnrt.rs/2zPjJwm

4/幸运数字13？

在周四和周五的感恩节假期，华尔街可以暂事休整，这意味着全球交易量将会低于平常水准。

这也让投资者有时间思考近几周全球股市的动荡到底有多严重。

路透2018全球投资展望峰会上，参会的全球最大型投资者的普遍共识是：至少这波有史以来持续时间最长的大牛市之一还会继续下去。可能是拥挤交易(crowded trade)？泡沫可能正在形成？但暂时不会大规模崩盘。

虽MSCI明晟全球市场指数已是连跌两周，但上周四的反弹已使其本月迄今的表现基本录得正值。新的一周因此至为关键，将决定11月是否能连续13个月不间断录得涨幅。

全球股市月度表现图表：tmsnrt.rs/2zL4DIc

5/保证金融资

随着美股仍只是略低于纪录高位，投资者正在寻找过度繁荣的迹象，而在过去其中的一个指标就是保证金融资余额(margin debt)。

国际清算银行(BIS)在近期的一份报告中强调，股市投资者动用“纪录规模的保证金融资来加大投资，尽管市盈率(P/E)显示，股市估值处于历史标准的高位。”

但若从保证金融资余额与标普市值之比看，那就是一副截然不同的、整体更加稳定的景象。

因此部分投资者会问，鉴于市场波动如此之低，为什么杠杆不能高一些？

那些进行保证金交易的投资者会比较青睐低波动。投资者对于保证金的担心就在于，市场快速下跌，你就不得不抛售。这在金融危机时期的一大负面效应。

美国保证金融资余额图表：tmsnrt.rs/2AekVd4 (完)