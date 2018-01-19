图表新闻：供应短缺或许是未来两年锌市的一大特点

路透伦敦1月18日 - 未来两年不断增加的锌供应虽然能够在一定程度上补充减少的库存，但可能并不足以打消市场对锌短缺的担忧，也不会让市场停止将锌价推向2007年创下的最高位。

伦敦金属交易所(LME)指标期锌本月触及每吨3,440美元，为10年多以来的最高水准。

自2016年初触及每吨1,444.50美元的六年半低点以来，锌价已上涨逾一倍。锌价之前曾在2007年5月升至每吨4,000美元上方。

“我们预计锌价到今年年底会升向4,000美元，可能在明年初见顶，”咨询公司Wood Mackenzie的分析师Andrew Thomas说，并称他预计今年精炼锌产量料增长逾6%。

“但由于金属库存如此之低，消耗地这么厉害，因此我们认为有强劲的基本面支撑锌价上涨。”

LME仓库的锌库存为180,025吨，较2015年9月中以来已减少逾70%。

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“这些年来，锌的市场规模明显增大，因此即便需求小幅增长也能转换成很大的供应缺口，因为锌矿规模平均来看并未发生变化，”Thomas表示。

Wood Mackenzie预估今年锌市料短缺35万吨，2019年短缺15万吨。

外界预期锌市将于2020年达到平衡，届时库存应该也会开始上升。

今年全球锌需求预估在1,450万吨左右，其中中国占了半数，中国政府防治环境污染的举措，限制了本地锌产量，推升了进口量。

“以往中国锌进口与价格之间的关系已彻底瓦解，”花旗分析师Max Layton表示，“过去六个月价格上涨，进口是跟着增加的。而以往价格上涨的话，进口是减少的。”

去年11月中国锌进口突破12.2万吨，同比暴增近400%。

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分析师称，当前的锌价已将生产商利润率(衡量指标是内部回报率)推高至15%左右的纪录高位，这一水准足以刺激矿商投资新的产能。

“锌不属于稀缺类大宗商品。问题在于，数年来投资不足的情况已经得到改变，这是个供应面的问题。需求增长很强劲，但按照历史水平来看也算不上特别耀眼。”Bernstein分析师Paul Gait说道。

“如果维持锌价持稳在当前价位，那么将会有大量资金流入锌行业，由此产生的供应将消化掉趋势需求。”

根据标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)的数据，2017年199家公司对锌铅开采投入4.894亿美元，较2016年增加29%。2016年是167家公司针对开采投入3.784亿美元。

“在2017年全球锌开采总投资中，拉丁美洲占据了38%，成为第一大开采地区，”标普表示，并称秘鲁以8,130万美元位居投资额首位。

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