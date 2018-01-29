长城资产去年净利同比增18.5% 出资收购不良金融债权同比增16%

路透北京1月29日 - 中国四大资产管理公司之一--长城资产近日公布去年实现拨备前利润161.36亿元人民币，同比增长18.42%；净利润106.31亿元，同比增长18.54%。

长城资产周日在发给路透的新闻稿中称，该公司去年坚守不良资产主业，新增出资620亿元收购各类金融不良债权，同比增长16%；新增出资499亿元收购非金不良债权，同比增长295%；累计出资35亿元，推进实施以中国铁物为代表的4个市场化债转股项目。

新闻稿并显示，并购重组业务基础持续增强，新增项目44个，出资金额172亿元，同比增长41%；业务总规模达到400亿元，较年初增长71%；顺应监管导向，围绕“不良资产+”储备一批并购重组资源，成功实施了河钢集团、赤天化、阳普医疗、众泰汽车等重组项目。

截至2017年末，长城资产表内外总资产9,118.71亿元。其中，表内资产6,431.1亿元，较年初增长32.08%，表外资产2,687.61亿元，较年初增长26.32%；净资产632.87亿元，较年初增长24.89%。

同时，核心一级资本充足率11.39%，一级资本充足率11.39%，资本充足率12.55%；单一客户业务集中度7.03%，集团客户业务集中度14.18%；杠杆率9.13%；主要监管指标均满足监管要求。

长城资产董事长沈晓明称，2018年该公司将以问题资产、问题债权、问题企业和问题机构为重点，将“不良资产+”进一步升级到“问题资源+”；重点从三个维度实现业务延伸，即收购标的由金融不良资产向非金融不良资产延伸；资产类型由纯债权向股权、债权、物权结合延伸；合作对象由上市公司、优质客户向非上市公司、问题企业和问题机构延伸。

在并购重组方面，长城资产将从2018年起以实体企业中的问题资源为中心，以不良资产收购、市场化债转股、受托管理、综合金融服务等业务为切入点，积极推进实质性并购重组业务，力争用2-3年时间，初步形成规模适度、滚动发展、盈利稳定的业务格局。

中国长城资产管理股份有限公司于2016年12月正式挂牌成立，注册资本431.5亿元。（完）