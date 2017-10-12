新闻稿：2016年大中华区投资级企业评级继续快速增长--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本系根据10月9日发布于纽约的英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准）

香港，2017年10月12日—据标普全球固定收益研究部10月9日发布的《2016年大中华区企业违约调查及评级迁移》，2016年标普全球评级在大中华区（中国大陆、香港、澳门、台湾）的受评企业总数继续快速增长，较2015年增加91家，增幅25%。评级下调次数与上调次数比例为4.9比1（44次下调，9次上调），但即使发债人、特别是投资级发债人数量的增加，大中华区中位数评级仍为“BBB”。整个2016年，年初受评企业无一违约，所以投资级和投机级违约率均为零。

大中华区一年内没有经历评级变动的“BBB”评级发债人约占80%，“BB+”评级发债人一年内没有经历评级变动的约占60%。因此评级越高，评级稳定性显得越强。此外，大中华区受评发债人中投资级占比为76%。相比之下，全球为54%，美国为47%，欧洲为61%。

标普全球固定收益研究部负责人Diane Vazza表示：“在中国高度依赖信贷的经济增长、地缘政治风险、杠杆率可能过高的国有企业都面临越来越多疑问的当下，上述独特之处尤显重要。”

和全球趋势一样，评级仍是2016年大中华区相对信用风险的有效指示器。大中华区一年期基尼比率（显示评级结果对于区分风险之相对能力的一个指标）为85.47%，说明评级结果用于区分不同等级之间相对信用风险的能力很强。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)