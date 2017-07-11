大中华股票盈利预估仍有上调空间 看好医药环保等板块--宏利

路透香港7月11日 - 宏利资产管理周二称，大中华区股票盈利预估仍有上调空间，随着更多数据证明中国经济没有硬着陆，预料环球投资者对中国股票的悲观看法将会逆转，而该行相信，医药、环保及燃气等其他新经济板块将备受追捧。

港股恒生指数.HSI由去年底22,000点水平升至今年6月初最高26,000点上方，累计涨逾18%，自此基本处于整固阶段。

截至今年3月底止全球管理约3,580亿美元资产的宏利对大中华股票区股票前景感到乐观，并建议在环球股票之中，增持大中华、亚洲以及欧洲的股票，对美国和日本的股票则持中性看法，因估值相对较高。

宏利大中华区股票投资部执行总管谢企刚在记者会上表示，环球投资者对中国股票依然持仓偏低，不过投资气氛正在缓慢改善，相信随着更多数据显示中国经济回暖，令他们对中国经济硬着陆的忧虑降低，加上A股获纳入MSCI使中国股票的重要性提高，将会扭转他们的持仓态度。

他说，“中国供给侧改革有助解除很多系统性风险，企业盈利以及盈利预估仍有上调空间，预期未来除了科技股为升市注入动力之外，其他新经济板块如医药、环保以及燃气分销可能成为下一波备受追捧的对象。”

该行没有对指数目标作出预测，但谢企刚指出，企业盈利改善以及中国南下资金不断增加，将提振港股表现。同时预期将有更多外国投资者通过香港市场投资中国股票，对市场流动性有正面作用。（完）