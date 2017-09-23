格力电器回应交易所问询称暂无获取海立股份控制权的计划

路透上海9月23日 - 中国家电大厂--格力电器(000651.SZ)周六公告称，该公司本次购买海立股份(600619.SS)的全部股票系通过证交所集中竞价交易的方式获得；由于海立股份股价、控股股东股权转让计划等不确定因素的存在，截至目前没有获取海立股份控制权的计划。

格力电器在回复交易所有关问询时表示，本次购买股票的资金来源均为自有资金。格力并承诺，未来12个月以内不减持已持有的海立股份股票；未来12个月内如海立股份控股股东又有新的股权转让计划，格力电器承诺参与新的股权转让计划。

上海海立（集团）股份有限公司周四公告称，从8月29日至9月19日，格力电器通过证交所集中竞价交易方式持有海立股份股票43,315,621股，占公司总股本的5%；格力电器表示，此次举牌目标为扩充其产业链结构，未来不排除进一步增持的可能性。

格力电器指出，本次增持是基于对海立股份未来发展的信心以及对公司价值的认同，旨在扩充其产业链结构和整合产业优质资源，借助上海国际化地位的人才、信息和创新优势，由此打造产业链更加齐全的国际化企业。

海立股份主要业务为从事制冷转子式压缩机、车用涡旋式压缩机和制冷电机的研发、生产和销售，为国内主要的全封闭式制冷压缩机电机供应商。（完）

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