希腊聘请银行筹备发债事宜 然IMF忧虑带来阴霾

路透伦敦7月21日 - 希腊已聘请六家银行来打破持续三年的僵局，助其进入国际债券市场，但国际货币基金组织(IMF)对该国债务可持续性的担忧，为这宗交易笼罩疑云。

希腊希望早在最新一笔援助计划2018年8月到期前就能重返债市。

考虑到希腊40亿欧元2019年4月到期、票息为4.75%的债券收益率交投于3.5%左右的纪录低位，现在是该国自2014年以来首次发债的合适时机。

但据IMF周四公布的债券可持续性分析报告，希腊债务总规模已达3,250亿欧元，若再发行新债，则可能突破IMF制定的债务上限。

据消息人士，希腊已选择美银美林、法国巴黎银行、花旗集团、德意志银行、高盛和汇丰带头负责这次发行事宜。

一名消息人士称，最早下周可能发售五年期债券，另外两名消息人士称，这次发债可能是债务管理行动的一部分。

希腊政府发言人Dimitris Tzanakopoulos周四告诉记者，该国在观察债券市场动向。

一名观察人士则就希腊进入债市的方式提出批评，质疑是否有策略确保中长期投资大户的参与。

“主要债权人还没有达成协议，何谈清晰的安排，”他说。“(新协议)应当很清醒。希腊应当有清晰的条理、一套发行策略、对潜在投资人的了解，还有最后就是现有债权人的全力支持。”

数位消息人士表示，IMF的反对可能严重推迟债券发售。但其他人则有不同看法。比如一名投资人推测，IMF挡不住日益增强的推动希腊发债的政治意愿。

“虽然IMF可以放慢这个进程，但它处境被动，不想让人指责坏了好事，”这名投资人表示。“真正的障碍是资本市场的规定，如果要发债，必须跨过未偿还债务的限额。”(完)