格力电器举牌海立股份以扩充产业链 持股达5%且不排除继续增持

路透上海9月21日 - 中国上海海立（集团）股份有限公司(600619.SS)周四公告称，从8月29日至9月19日，格力电器(000651.SZ)通过证交所集中竞价交易方式持有海立股份股票43,315,621股，占公司总股本的5%；格力电器表示，此次举牌目标为扩充其产业链结构，未来不排除进一步增持的可能性。

公告显示，本次权益变动前，格力电器无海立股份(900910.SS)持股，权益变动后持股比例为5%；此次增持股份价格区间介于11.64-15.45元人民币之间。

格力电器指出，本次增持是基于对海立股份未来发展的信心以及对公司价值的认同，旨在扩充其产业链结构和整合产业优质资源，借助上海国际化地位的人才、信息和创新优势，由此打造产业链更加齐全的国际化企业。

格力并表示，将在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合海立股份的发展及其股票价格情况等因素，决定何时增持海立股份的股份及具体增持比例。

海立股份主要业务为从事制冷转子式压缩机、车用涡旋式压缩机和制冷电机的研发、生产和销售，为国内主要的全封闭式制冷压缩机电机供应商。

此外，海立股份已收到上海证券交易所有关增持事项的问询函，为进一步核查相关情况，公司股票将于9月21日开市起连续停牌，停牌前公司A股收报14.79元人民币，过去一个月上涨13.68%。（完）

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