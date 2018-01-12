中国绿地控股去年净利增24% 房地产主业较快发展--业绩快报

路透上海1月12日 - 中国大型房企--绿地控股(600606.SS)周四晚公布业绩快报，公司去年实现净利89.62亿元人民币，同比增长24.34%，主要因为公司房地产主业较快地发展以及大基建等多元产业快速提升。

业绩快报显示，绿地控股去年实现主营收入2,900.84亿元，同比增长17.25%；每股收益0.74元。

去年是国内大型房企的“丰收年”，绿地亦不例外。据绿地同时刊登的销售简报，去年全年公司实现合同销售面积2,438.4万平方米，同比增长24.3%；实现合同销售金额3,064.70亿元，同比增长20.2%。按国内专业房地产咨询机克而瑞(CRIC)的数据，绿地控股去年合同销售额在国内同业中排名第六。

绿地的业绩快报指出，在整个行业继续保持良好发展态势的背景下，公司房地产主业以提升竞争力为出发点和落脚点，围绕重点领域和关键环节，深入开展创新转型，销售业绩快速增长，项目拓展成绩显着，取得了良好的成效。

公告还指出，绿地控股大基建、大零售等多元产业发展能级快速提升，协同效应日益凸显，为公司增添了新的竞争优势和发展动能。特别是，大基建产业发展迅速，收入、利润同比均大幅增长，成为公司整体增长的重要引擎。

绿地控股新闻稿还表示，2018年房地产主业将灵活运用投资策略，积蓄发展动能。公司将加大全年新增土地力度，发挥综合优势大规模获取特色小镇、高铁商务区等题材的战略性项目，有选择性的收购、兼并与合作拿地，强化土地成本优势。

同时，围绕刚需住宅、弱改善性住宅、特色小镇、康养谷、高铁商务区等重点产品线，加强产品标准化建设。进一步强运营降成本，提升竞争优势。此外，重点围绕一线城市，积极探索并试水租赁住房业务。

绿地控股周四收报9.43元，过去一个月累计上涨30.2%。（完）