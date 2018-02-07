绿地料今年营收保持20%左右增速 三四线城市将成重要增量

路透上海2月7日 - 中国大型房企--绿地控股(600606.SS)高层周三预计，今年公司营收等主要业绩指标仍可保持两成左右的增速，并将在三四线城市着重补充土地储备并快速周转，成为今年公司房地产业务的重要增量。

今年绿地控股的房地产主业将灵活运用投资策略，加大全年新增土地力度，发挥综合优势大规模获取特色小镇、高铁商务区等题材的战略性项目，有选择性的收购、兼并与合作拿地。同时，围绕刚需住宅、弱改善性住宅、特色小镇、康养谷、高铁商务区等重点产品线，加强产品标准化建设。

“没有体量、没有规模的企业是不行的。”绿地控股董事长兼总裁张玉良在小型媒体会上表示，中国房地产市场经历去年高峰后，今年销售额预计会稳中有降，但业内集中度将进一步提高，今年大型房企的市场占有率进一步提升。

去年绿地实现合同销售额3,065亿元，同比增长20%，在国内排名第六。据绿地此前公布的业绩快报，公司去年实现营收2,900.84亿元，同比增长17.25%；实现净利89.62亿元人民币，同比增长24.34%。

张玉良还指出，绿地不会仅仅追求单个指标，会通过产业协同来增强收益，例如与公司旗下基建、消费等多元产业的协同，产业协同已成为公司重要的竞争力。

“地产+”的产业协同运营模式正成为绿地运筹大型项目的独特竞争优势，例如近年来逐步成型的地产+基金、地产+消费、地产+金融、地产+科创等多种模式。

国内一二线城市正实施较为严格的房地产调控政策，三四线城市成为近阶段国内房企的主要增长点。张玉良透露，今年初公司已开始在一二线城市周边、高铁沿线或有产业支撑的三四线城市重点补充土地储备，快速开发及销售，预计二季度末或三季度陆续有产出。

除房地产主业外，今年绿地还将继续推动其大基建、大消费、大金融等次支柱产业的发展，例如消费产业将快速放大贸易规模，全国化发展并拓展土地资源，实施投资并购加速发展。今年绿地的进口直销店将由去年底的41家增至100家以上。

绿地控股周三收盘报7.87元，跌0.45元或5.41%。（完）