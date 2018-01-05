绿地旗下绿地金控投资国内领先电竞平台 催生主业新空间

路透上海1月5日 - 中国大型房企--绿地控股(600606.SS)旗下绿地金控周五宣布，向国内领先的电子竞技场景运营商--上海鹏塔网络科技公司投资6,000万元人民币，获后者50%股权。此次战略投资，是绿地在“地产+新兴产业”模式的又一突破，并将催生绿地主业新空间。

绿地控股执行副总裁、绿地金控董事长兼总裁耿靖在新闻会上表示，未来“地产+电竞”模式不仅会在绿地魔奇公寓项目上有所体现，还将挖掘房地产主业在电竞场馆建设以及未来电竞特色小镇等领域的机遇。绿地希望在2-3年内打造出全国最大的电竞运营平台。

“除了巨大的产业协同效应之外，绿地在财务投资角度对竞界电竞同样充满信心。”他说，绿地金控将持续关注与集团主业及现有优势产业之间具有协同效应的领域，积极寻找与集团战略协同性高的投资机会和产业资源。

他介绍称，绿地传统主业未来将围绕三大主题进行产业升级，包括大健康、泛文化娱乐和教育，而电竞产业将是未来泛文化娱乐主题的重要组成部分。今年一季度，绿地将在上海青浦选址建设专业电竞场馆。

他还透露，未来绿地考虑在一线城市和省会城市周边筹备绿地电竞特色小镇项目。类似环球影城和迪斯尼乐园，电竞小镇将引入知名网络游戏的IP（知识产权），建设相关的主题乐园项目，首个电竞小镇初步考虑将落户上海。

上海鹏塔网络创始人、首席执行官（CEO）任立透露，目前国内虽然有众多的电竞比赛，但尚无标准化的电竞场馆。竞界电竞将在这个领域扩大领先优势，包括在场馆建设行业标准制定等层面抢占领先地位。

艾瑞咨询等行业研究数据显示，2017年中国电竞市场规模已超过300亿元，同比增长近50%，电竞用户规模超过2.2亿人，年复合增长率达到30%。

绿地金融投资控股集团旗下四大块板业务，金融机构投资、基金投资和管理业务、类金融业务、资本运作，以及在此基础上研发和应用科技金融。2016年绿地金控实现净利36.95亿元，向母公司绿地控股贡献利润占比超过三分之一，2016年底管理资产规模超过1,000亿元。（完）