绿地控股上半年营收增15.4% 净利基本持平--业绩快报

路透上海7月18日 - 中国大型房地产企业--绿地控股(600606.SS)周二盘后刊登业绩快报，上半年公司实现营收1,248.2亿元人民币，同比增15.4%；净利46.34亿元，同比增0.76%。

业绩快报显示，上半年公司实现利润总额82.74亿元，同比增30.4%。公司人士解释称，上半年房地产结转项目中，合作项目的少数股东权益较多，造成公司净利增幅未能与营收和利润总额同步。

业绩快报指出，公司房地产主业着力去库存、拓项目、降成本、强运营，取得了明显成效，上半年结转收入及利润均有较大幅度增加；同时，大基建等多元产业继续保持了良好发展态势，产业之间互为支撑的协同效应进一步增强，为公司整体业绩平稳增长提供了有效支撑。

公司新闻稿透露更多细节：绿地房地产板块上半年累计实现合同销售金额1,330.96亿元，同比增长20.2%。在当前因城而异的房地产调控政策下，绿地非一线城市的商业办公楼项目销量大幅回升，销售金额同比增长78%。

绿地认为下半年住宅从严调控的基本格局仍将持续，而相应地，商办产品的市场机遇将持续凸显和扩大，绿地将凭借多元产品结构优势来把握这种结构性机遇，其酝酿多时的创新型商办产品魔奇公寓、柔和酒店等将在下半年批量面市。

据新闻稿，上半年绿地累计新增土地储备项目21个，可建建筑面积745万平方米，总地价逾191亿元。其中今年重点实施的特色小镇战略是当前土地储备的核心，公司已在宁波杭州湾，西安西咸新区等多地签约一批特色小镇项目，涉及土地约4万亩，预计下半年和明年将形成批量产出。

近年来绿地重点推进的三大战略板块：大基建、大金融、大消费上半年成长迅猛。基建产业成功中标杭州湾PPP二期及多个政府项目，签署了仪征枣林湾生态园等多个项目的框架协议，协议投资额超过600亿元。

消费产业领域，公司进口商品直销店在全国的门店数增至30家，并通过股权收购进入电子消费品行业，酒店输出管理项目达到20个并覆盖10省18市。

绿地控股周二收报7.32元，涨0.01元或0.14%。过去一个月该股累计下跌7%。（完）