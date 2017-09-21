绿地在南京建设550米高楼 首尝超高层＋科创产业园模式

路透上海9月21日 - 中国大型房企--绿地控股(600606.SS)周三在南京开建超高层综合体项目，其中包括一幢高度达550米的超高层建筑，并计划将该项目建设成为全球领先的科技产业园示范项目，这是绿地首次尝试“超高层综合体＋科创产业园”的新模式。

公司周三稍晚新闻稿称，该项目位于南京目前重点发展区域--江北新区，计容体量近百万平方米，项目将开发包括大学科技园、科创中心、智慧办公、五星级酒店、大型商业、高端住宅等。绿地将充分整合全球资源以及在高校产学研结合、城市综合开发领域积累的经验，聚焦科创产业导入、完善城市功能服务、填补区域品质居住需求。

8月11日，绿地以底价竞得该项目所处的南京江北新区G41地块，成交总价90亿元人民币。

未来绿地将继续充分发挥集团综合资源优势，推进通过强化产业能力提升房地产主业内容竞争力战略，以“超高层综合体+科创产业园”等全新模式在一二线核心区域布局战略性大项目。

绿地对于超高层综合体项目较为偏爱，在全国建成及在建的超高层建筑逾20座，其中高达606米的武汉绿地中心，立项时为全球第三高。今年7月，绿地在陕西投资逾400亿元建设的中国国际丝路中心项目破土开建，该大厦高501米，为西北地区第一高楼，并有望名列国内高楼前十。

绿地控股周三收报8.16元，过去一个月累计涨8.4%。（完）