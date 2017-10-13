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绿地控股成立康养产业集团 投资200亿建500家康养居酒店
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#中国财经
2017年10月13日 / 早上7点34分 / 8 天前

绿地控股成立康养产业集团 投资200亿建500家康养居酒店

1 分钟阅读

路透上海10月13日 - 中国大型房企--绿地控股(600606.SS)正不断往其房产主业中增加不同的特质。公司周五宣布，成立绿地康养产业集团，五年内投资200亿元人民币，在全国各地建成500家适合老年人旅游居住和养老的康养居酒店。

绿地康养集团将全面负责包括医疗、健康、养老在内的大健康核心产业平台建设，参与大健康领域的“医康养”产业项目的开发与运营。在承担康养居酒店拓展的同时，集团还将推进优质健康养老资产的资产证券化。

绿地控股集团董事长、总裁张玉良指出，绿地康养将拓展整合医疗、健康、养老等产业资源，培育绿地大健康发展新引擎；同时助力集团重点发展区域的健康养生示范区建设，为绿地的特色小镇、重点区域项目等提供健康产业运作，并成为绿地房地产主业升级的重要引擎之一。

据绿地康养相关负责人介绍，绿地康养居酒店首期将落子上海、武汉两地，三亚、成都、济南、郑州等地酒店也将于2018年内投入运营，两年内在全国一线城市、省会城市及周边、旅游度假区等区域开工100家。

她说，康养居酒店将依托绿地遍布世界的地产主业，以社群为纽带，并借助互联网、人工智能、物联网等先进信息技术和高品质服务标准，构建“全托型”一站式旅居养老服务平台。

绿地控股周五收报7.63元，与上日持平。（完）

发稿 林琦; 审校 林高丽

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