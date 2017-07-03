绿地将旗下物业公司以10亿元售予雅居乐 未来五年战略合作

路透上海7月3日 - 中国大型房地产企业--绿地控股(600606.SS)上周六公告称，拟将全资子公司上海绿地物业服务公司以10亿元人民币价格售予雅居乐(3383.HK)旗下雅居乐物业，双方并达成战略合作，未来五年绿地开发的房地产项目将以雅居乐物业作为优先级物业合作商。

公告称，绿地拟与雅居乐物业结成战略性合作伙伴，支持雅居乐物业未来物业管理及各类社区增值服务的快速发展。未来五年，在合法合规的前提下，绿地每年将提供最多1,000 万平方米物业服务面积及其他方面支持。

绿地控股称，若交易顺利完成，可为公司带来约9.93亿元投资收益，对公司经营业绩产生积极影响。

绿地物业目前已签约优质物业项目合同面积417万平方米。去年实现营收1.22亿元，净利286.33万元。而雅居乐物业管理范围覆盖全国逾40多座城市和地区，共200多个标杆项目，实际在管物业面积逾6,000万平方米，员工总数1万人。

公告称，雅居乐物业作为全国领先的物业管理企业，物业管理专业能力突出、发展模式成熟、经营业绩良好。因此，绿地与其合作具有明显的互补性、协同性。

绿地控股上周五收报7.82元，过去一个月累计涨6.5%。（完）