绿地称将培育优质酒店资产包 通过REITs等方式轻资产化

路透上海11月13日 - 中国大型房企--绿地控股(600606.SS)旗下最大综合体酒店群周一在上海大虹桥区开业。公司表示，将在全球范围内持续做大做强自有酒店品牌并推进品牌管理输出，培育优质酒店资产包，通过REITs（房地产信托凭证）等方式实现轻资产化。

绿地酒店旅游产业还将积极布局康养酒店，推进打造特色小镇中端酒店和非标酒店等创新产品线。

绿地控股执行副总裁张蕴在开业仪式上表示，“绿地酒店板块是我们重点培育的板块，是具有巨大空间的产业。”

作为国内最大酒店物业持有商和管理运营商之一，绿地酒店产业板块在全球七国54城，建成及在建酒店近80家，拥有各类客房2万余间，并将在2020年前在全球范围内拥有超过150家酒店。

今日开业的上海虹桥绿地世界中心酒店群，毗邻上海国家会展中心、上海虹桥火车站及虹桥国际机场，拥有高端商务酒店、高端酒店式公寓和个性轻奢品牌酒店，总计超过830间客房。

2016年3月绿地控股与新加坡荣耀基金旗下Amare投资管理集团签署协议，计划合作设立酒店业房地产投资信托。绿地控股相关人士今指出，该信托产品仍在积极筹备中，有望近期推出第一期产品。

绿地控股周一午后报7.41元人民币，跌1.2%。（完）