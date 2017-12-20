绿地控股向越南采购5亿美元农产品 关注越南基建等领域

路透上海12月20日 - 正由房企向综合性企业转型的中国绿地控股(600606.SS)周二晚间宣布，公司已与越南方面签署了5亿美元农产品进口协议；下一步绿地将关注越南基建、产业园及金融等领域的机会。

公司新闻稿称，此次签下的大宗采购协议，将大幅增强绿地海外商品跨境直采能力，进一步强化从自产、直采到直销的“大消费”全产业链，完善绿地自有全球商品进口网络与资源，更好适应国内消费升级。

根据协议，绿地将在越南同塔省及其他省份采购总额为5亿美元的农产品，以新鲜和半加工蔬果为主，并将在越南开展长期采购和持续合作。

此外，在越南政府的支持与帮助下，绿地拟在越南更多产业领域实现投资，例如，通过BOT（建设、经营和转让）形式投资公路等基础设施建设，在芽庄等地投建港口配套设施及城市开发，在胡志明市周边进行产业园区等综合性开发，参与金融行业发展等。

新闻稿指出，通过对接“一带一路”、挖掘东南亚等重点海外区域潜在资源，绿地大消费产业有望迎来新一轮快速发展。

在传统房地产开发业务以外，绿地控股正在打造大基建、大消费和大金融另外三项支柱产业。截止9月底，绿地已在全国开设进口商品直销门店35家。

绿地控股周三开盘报7.13元人民币，跌0.28%。（完）