绿地参与西安建工集团混改 投资10.7亿元获后者66%股权

路透上海9月29日 - 中国大型房企--绿地控股(600606.SS)近日与西安市国资委签署协议，参与西安建工集团有限公司的混合所有制改革，投资10.7亿元人民币以增资扩股方式获得西安建工66%股权，绿地基建产业再添一员“大将”。

公司周四稍晚的新闻稿称，此举将再度扩容绿地“大基建”产业集群、大幅提升其发展能级及竞争力。绿地目标是三年内将西安建工发展为西北地区最具规模和竞争力的综合性建筑行业龙头企业之一。

新闻稿指出，绿地作为战略投资人对西安建工进行增资后，西安市国资委持有后者34%股权。之后，计划实施西安建工经营团队股权激励，最终形成绿地集团、西安市国资委、经营团队三元股权结构。

西安建工是2009年组建的大型国有独资企业，已形成集工程建设、投资与开发、设计与服务、物流与运营等业务于一体的完备产业链，2016年末企业资产规模160.67亿元，2016年主营业务收入87.3亿元。

大基建板块是绿地近阶段重点发展的业务之一，计划打造成千亿级别产业，此前公司通过收购贵州建工、江苏省建等公司控股权，加大基建产业布局。绿地表示，除地铁业务外，将加大城市重大基础设施投资建设力度，以“投资+施工”的业务模式，积极拓展大型基础设施项目的投资施工。

绿地控股周四收报7.51元，过去一个月累计下跌2.2%。（完）