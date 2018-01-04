绿地投资20亿元设雄安公司 携手清华设立投资运作平台

路透上海1月4日 - 作为中国国家战略的雄安新区的“虹吸效应”正逐步显现。中国大型房企绿地控股(600606.SS)旗下雄安公司周三揭牌，注册资本20亿元人民币；绿地还携手清华设立投资运作平台，在雄安以及京津冀地区共建双创中心。

公司周三稍晚新闻稿称，绿地雄安公司的项目布局聚焦科技创新、城市综合运营管理、人才服务、基础设施建设等领域，雄安绿地双创中心、雄安绿地铂骊公寓将成为率先落地的两个项目。

绿地控股集团董事长、总裁张玉良指出，绿地将发挥自身多元产业协同效应、资金资本优势，同时高效整合雄安新区重大国家级新区的综合资源，充分发挥雄安新区综合发展环境优势及对整个京津冀区域的辐射力，实现在该区域的新一轮快速发展。

雄安绿地双创中心由绿地与清华控股旗下专业公司平台共同成立，为专门服务于雄安新区科技创新领域的服务平台。雄安绿地双创中心利用雄安新区本地老旧厂房资源，将改建成为对标国际一流水准的复合型创客创业空间，面向全国新能源、生物医药、信息工程、新材料和环境保护等领域。

雄安绿地双创中心还拟与全国中小企业合作发展促进中心开展全方位整体战略合作，在雄安新区构建中小企业服务示范区及筹划产业引导基金。

根据协议，绿地与清华控股未来还将在京津冀不同区域共建双创中心，包括承德绿地双创中心、香河绿地双创中心等，打造集创新创业、公共孵化服务、投融资服务、创业辅导、国际资源对接为一体的共营区域。

绿地此前已与复旦大学、交通大学和同济大学三所上海高校合作，以科技园为主要载体，为绿地旗下产业注入科技新动力。

新闻稿称，当前，在现有上海四个创客中心产业园基础上，绿地科创产业全国布局正悄然推进，雄安新区及京津冀区域之外，潜在区域还包括杭州湾、粤港澳大湾区以及南昌、贵阳、西安等区域中心城市及其周边。

绿地控股周四早盘报8.20元，涨0.07元或0.86%。（完）