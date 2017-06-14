葛罗斯建议投资者降低风险偏好 因美国经济前景并不亮丽

路透纽约6月13日 - 骏利亨德森投资基金经理人葛罗斯周二警告称，考虑到美国经济成长速度受阻于一些长期因素，投资者应该降低风险偏好。“货币政策甚至财政政策似乎也无法逆转”这些因素。

葛罗斯在6月投资展望信中写道：“涉及降低风险的投资策略，最终表现会胜过央行印钞形成的‘人造’必胜赢家。”

“实质经济才是最重要的，而全球实质经济增长目前低于正常标准，而且可能继续保持这种状态，”葛罗斯表示。他管理着21亿美元的骏利亨德森全球无限制债券基金。

葛罗斯多次表示，由于美国总统特朗普有可能无法出台政策把经济增长速度推高至3-4%，投资者不应冲动地买入高涨的股票和公司债。

上月美国商务部长罗斯对路透表示，今年美国经济可能达不到特朗普政府的3%目标，只有当新的监管、税务、贸易和能源政策全部就位之后，才会达到该目标。

“资本主义的血管现已经被世俗力量所阻碍或甚至阻断，当这些力量与低收益或负收益的‘安全’资产联合起来，一定会造成美国及全球增速远低于历史常态水平，”葛罗斯指出。

葛罗斯表示，那些需要纾困才能存活的所谓僵屍企业，正被人为地维持存活，而不是被摧毁；而形成资本主义根基的标准业务模式--像是保险公司、退休基金、及银行业，则面临低收益率的威胁。

“这些行业的负债实际上具有较长的期限及存续期，它们的资产并未上涨到足以支应先前的承诺，所以我们见到波多黎各、底特律、甚至几年后的伊利诺州出现某种形式的违约，”他称。“由破坏力日增的货币政策所支持、以金融为基础的瑕疵资本主义，开始蚀弱而非支持实体经济。”

葛罗斯表示，整体上，储蓄民众及投资人愈来愈被引导至金融经济赚钱，而不是藉由投资实体经济来赚钱。

但“‘以钱滚钱’的作法正面临严重威胁。这究竟会多快发生，显然是投资人的两难困扰及决策官员的难题。但不要被央行量化宽松及几近永恒低利率所创造出的美好景象所蒙蔽。所有市场都愈来愈面临风险。”(完)