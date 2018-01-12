债券天王葛罗斯称债券正处于一波熊市

路透纽约1月11日 - 亿万富豪、骏利亨德森投资基金经理人葛罗斯(Bill Gross)周四指出，美债市场已经展开一波熊市，虽然对于投资人而言“不算是个危险熊市”。

葛罗斯在2018年首份致投资者的“投资展望”报告中，形容近来美债市场面临的卖压，就像社会上对于如何看待及阻止男性对女性不当行为的态度正在转变。

近期好莱坞、媒体产业及政坛知名男性接连爆发性骚扰丑闻后，这个议题成为社会大众关注焦点。

“和男性一样，债券目前处于一波熊市，”葛罗斯称。“对这两者而言，都一样很难断言这一切是从何时开始。”

葛罗斯表示，目前有好几项重大理由，让指标10年期美债收益率年底前应该会升至2.70%，多数债券投资组合将面临总回报率0-1%的轻度熊市。

“美国名义经济成长率长久以来维持在4%附近，导致债券价格波动微小，无视于美联储一连串升息动作，现在名义成长率看来至少好几季能够达到5%。”

“减税及预算赤字扩大，正在提供一股暂时性的财政刺激，料将提高未来通胀率升向美联储期待已久的2%核心通胀率目标。3%的实质成长率，虽然个人认为可能遥不可及，将使美国经济名义成长率达到5%，如此一来收益率在2.5%的10年期美债便是高估了。”

葛罗斯表示，其次，美联储及其他央行正在缩减量化宽松。

“到今年稍晚，可能9月时，央行的主权债及公司债净购买可能中止，或至少降到远低于过去几年1-2万亿美元的水准。债市的央行买家或许已经达成‘不计代价’的承诺，现在准备让原本人为压低的收益率及人为推高的债券价格变得没那么人为控制。”

葛罗斯指出，量化宽松缩减及美国国内生产总值(GDP)名义成长率5%，应该足以让10年期美债收益率变得更高，使债券总回报率接近0%，呈现出一波轻度熊市开端该有的特征。(完)