（修正）美联储宽松政策带来了虚假的市场--知名债券投资人葛罗斯

（更正：第一段译文有误，改为“资本主义被扭曲”，非“资本市场扭曲”。）

路透纽约10月9日 - 骏利亨德森投资基金(Janus Henderson Investors)经理人葛罗斯周一表示，由于美联储的宽松货币政策，金融市场人为承压，资本主义被扭曲。

“我认为我们的市场是虚假的市场，”葛罗斯在骏利亨德森投资基金的一场活动上表示。他说，随着美联储开始退出量化宽松计划，投资者应准备迎来美债收益率上涨，但收益率只是将“缓慢地”小幅上涨。

葛罗斯称，美联储宽松货币政策导致投资者追求收益，进而造成全球公司债利差缩窄。葛罗斯管理着21亿美元的骏利亨德森全球无限制债券基金。

“甚至中国和韩国这样的风险交易完美范例，他们的(公司债利差)都处在非常窄的水准。在全球性市场没有真正的优势。一切都是这么紧，很难在虚假的市场中做出最佳选择。”

葛罗斯重申他的警告，即在超宽松货币政策时期，美联储主席叶伦和其他全球决策者不应仰赖历史模型，比如泰勒规则和菲利普斯曲线。

经济学家泰勒和菲利普斯分别根据通胀率和失业率设计了指导利率政策的模型。葛罗斯认为，这些模型忽视了民间信贷在经济中的重要性。(完)