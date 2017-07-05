独家：中国金沙江资本或收购智利锂企业SQM的20%股权--消息

路透圣地亚哥/香港7月5日 - 据两名知情消息人士透露，中国私募股权公司金沙江资本(GSR Capital)正将目光放在收购智利Sociedad Quimica Y Minera (SQM) SQMa.SN相当一部分股权事宜上，后者是全球最大的锂生产商之一。

其中一名消息人士称，金沙江资本或购买约20%的股份，按当前市值价值略低于19亿美元。但该人士称，双方还没有达成不可撤销的协议。

SQM是全球老牌锂生产商之一，中方入股可使其加入到这个全球最大汽车市场兴起的电动汽车热潮中。

中国现在积极鼓励电动汽车以防治空气污染，同时也是希望国内汽车业借此与在内燃机方面有着数十年经验的外国竞争对手一较高下。

上述消息人士称，金沙江资本4月份与智利政府会面，讨论了上述潜在收购事宜，现正推进交易。

智利政府信息公开网站称，金沙江资本的两名代表4月24日与政府发展机构Corfo的负责人会面。该机构管理着智利锂矿的租约。

SQM的代表不予置评，金沙江资本未回复路透的置评请求。

上述消息人士未说明谁将把股权出售给金沙江资本，但曾担任SQM董事长并曾是智利前独裁领导人皮诺契特(Augusto Pinochet)女婿的Julio Ponce曾打算出售他在SQM的部分权益。2016年底时，由于出价未达到要求，最终未能成交。

根据SQM网站上的一份文件，截至2017年3月底，Ponce执掌的控股公司Pampa Calichera和日本贸易及化工公司--兴和株式会社共同在SQM持有32%的权益，加拿大钾肥公司(POT.TO)也持有32%的权益。

加拿大钾肥公司不予置评。路透未能联系上Ponce置评，但一名了解Pampa Calichera的消息人士称，他不知道股权出售的事。兴和株式会社暂无置评。(完)