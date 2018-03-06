广东省长称粤港澳大湾区规划方案预计很快出台

路透北京3月6日 - 中国广东省省长马兴瑞周二称，预计很快就要出台粤港澳大湾区规划方案，将在原有的粤港澳协调机制基础上，成立一个更系统的协调机制。

他在十三届全国人大一次会议广东代表团分组会议上回答提问时说，”要把（粤港澳大湾区）规划分解成实实在在的分解图像，时间表、路线图都很重要，要有广泛参与的机制。”

在具体措施方面，他表示，广东首先将推动基础设施的互联互通。当前粤港澳大湾区在互联互通已到重要关口，港珠澳大桥今年肯定可以通车，基建是重中之重、着力点。

其次，大湾区建设是在”一国两制”的背景之下开展，可以集合双方的优势；能否建设较好的市场体系，能否让人流、资金流快速流动难度很大，但也恰恰能发挥优势。

三是大湾区可以在创新上形成世界级的科技创新中心；四是要扩大开放，走出去，不能就大湾区建设而建设，要走向世界。

“产业体系很重要，不能同质竞争，现代产业体系怎么建，任重道远。”他称，此外，大湾区还要宜居宜业宜留。

中国国务院总理李克强周一在作政府工作报告时提出，将出台实施粤港澳大湾区发展规划，全面推进内地同香港、澳门互利合作。

中国国家主席习近平去年10月在十九大报告中表示，支持香港、澳门融入国家发展大局，以粤港澳大湾区建设、粤港澳合作、泛珠三角区域合作等为重点，全面推进内地同香港、澳门互利合作，制定完善便利香港、澳门居民在内地发展的政策措施。（完）