广东成立2000亿元的基础设施投资基金 中国交建参与认购

路透上海8月11日 - 据中国交通建设股份有限公司(601800.SS)(1800.HK)周四晚间公告，广东省拟成立一只首期规模达2,000亿元人民币的广东基础设施投资基金，公司将投入10亿元参与认购。

公告显示，该基金的主发起人是由广东省发展和改革委员会组建的广东省基础设施投资

基金管理公司。基金由政府资金和社会投资人共同出资，其中：政府首期出资规模约200亿元，社会投资人出资约1,800亿元，将通过公开询价、竞争性谈判等方式向银行、证券、保险、大型企业募集。

该基金存续期限为15年，其中投资期为10年，退出期三年，可适当延长两年。基金可以直接投资基础设施项目资本金，也可支持行业龙头企业和社会投资人牵头成立行业子基金，支持地方政府出资成立基础设施投资子基金，投资基础设施项目。

基金根据项目具体情况，采取项目公司大股东回购、上市（包括IPO、新三板）、资产证券化、并购等方式，与项目公司约定投资退出方式。基金将引入第三方担保公司作为基金合作担保机构。

中国交建称，本次投资有利于公司及时获取广东省内重大基础设施建设项目信息，深度参与项目的策划和运作，及时发起设立公司具有比较优势的行业子基金，为投资项目拓宽资金渠道，提供融资便利。

据国内媒体稍早报导，初步确定的广东基础设施投资基金社会出资人还有12家银行，包括工农中建交等五大国有银行及邮储银行(1658.HK)、民生银行(600016.SS)(1988.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)等。

中国交建A股周五早盘报15.57元，跌0.02元或0.13%。（完）